Ny nord-syd vej skal aflaste Nimtofte

Den nye vej er første etape i en styrket forbindelse mellem rute 21 og 16. Det er en strategisk investering i infrastrukturen for Djursland som skal give området bedre erhvervsmuligheder og øge bosætningen. Første etape forbinder Randersvej ved Djurs Sommerland med Frederikslundvej, sådan at trafikken ledes uden om Nimtofte. Vejen vil derfor også forbedre trafikken mod Djurs Sommerland i højsæsonen. Det skriver kommunen i en pressemeddelse.



Det knytter det centrale Djursland tættere til Aarhus, og jeg er sikker på, at det vil øge erhvervsmulighederne og bosætningen lokalt. Kim Lykke Jensen, formand for natur, teknik og miljø, Syddjurs Kommune Det knytter det centrale Djursland tættere til Aarhus, og jeg er sikker på, at det vil øge erhvervsmulighederne og bosætningen lokalt.

I forbindelse med VVM redegørelsen for projektet er der lavet en række justeringer til byggeriet. Der er tilføjet cykelsti langs hele vejen, og det vil også blive tilføjet til etape to af projektet som strækker sig til Ryomgård. På baggrund af kommentarer i høringsfasen er vejens forløb blevet justeret, gravet ned i terrænet hvor det er muligt og en enkelt vejtilslutning er blevet sløjfet.

Borgerønsker

Vejafdelingen forventer at have erhvervet den nødvendige jord ved opkøb og ekspropriation sådan at gravearbejdet kan påbegyndes i oktober måned. I alt 10 lodejere påvirkes af vejen.



»Første etape af nord-syd vejen omkring Nimtofte er et vigtigt første skridt mod en bedre kobling af de to statsveje rute 21 og 16. Når de næste etaper færdiggøres sydpå mod Ryomgård og Thorsager, og syd mod rute 21, vil det forbedre den trafikale infrastruktur på Djursland betydeligt. Det knytter det centrale Djursland tættere til Aarhus, og jeg er sikker på, at det vil øge erhvervsmulighederne og bosætningen lokalt. Jeg er også glad for, at vi i projektets VVM fase har kunnet imødekomme en række borgerønsker. Der kommer cykelsti på strækningen, der laves en faunapassage, vi nedgraver dele af vejen i terrænet og vi har justeret vejforløbet. Alt i alt ser jeg frem til, at vi kan gå i gang med gravearbejdet, forhåbentlig til oktober,« siger Kim Lykke Jensen, formand for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, i pressemeddelelsen.

Nord-syd-vejen Der anlægges ca. 3,2 km ny vej og ca. 4,1 km dobbeltrettet cykelsti. Ved krydsningen af Sorte Å anlægges der en faunapassage.

Det estimeres at der skal håndteres ca. 150.000 kubikmeter jord i anlægsfasen.

Første etape koster ca. 40 mio. kr. inklusiv projektering og VVM.

Når den første fase nord-syd vejen omkring Nimtofte er færdig vil næste fase strække sig til Ryomgård, tredje fase til Thorsager og fjerde fase mod Korslund ved rute 21.



Cykelsti til sommerland

Formand for Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd Verner Stein, ser i følge meddelelsen også frem til den nye vej:

»Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd ser frem til, at projekteringen af den nye omfartsvej - Nord-Syd vejen - nu går i gang. Vi ser frem til at slippe for at få store trafikmængder fra Djurs Sommerland igennem byen, ligesom det også er et håb, at den tunge trafik også vil blive ført ad den nye omfartsvej ud til A16. Nimtoftes borgere ser ligeledes med tilfredshed frem til, at der bliver anlagt cykelsti langs hele strækningen fra Margrethelundsvej og frem til Djurs Sommerland. Vi vil fastholde kommunen på, at der med lukningen af Randersvej vil være et behov for at følge trafikudviklingen på Kolstrupvej, hvor der må forventes en stigning i trafikmængden, og dermed sandsynligvis et behov for opgradering af denne vejstrækning,« siger Verner Stein.

Første fase af nord-syd vejen forventes færdig i forsommeren 2019, inden højsæsonen. Gravearbejdet vil blive sendt i udbud under forudsætning af en endelig ekspropriationsbeslutning.

Ideen til nord-syd vejen stammer fra rapporten Masterplan for infrastruktur på Djursland som blev udarbejdet af Djurslands Udviklingsråd tilbage i 2007. ufno