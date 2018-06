Bred politisk støtte til velkomstcenter

Der sidder 27 politikere i byrådet i Syddjurs Kommune. De 16 udsendte i går en støtteerklæring til Nationalpark Mols Bjerge, der aktuelt arbejder på at kunne opføre et spritnyt velkomstcenter tæt ved Kalø Slotsruin.

Men når vi ikke står som medunderskrivere, er det bestemt ikke udtryk for, at vi ikke støtter et nyt velkomstcenter. Det gør vi – det gør hele byrådet, tør jeg godt sige. Ole Bollesen, borgmester (S)

De 16 repræsenterer Venstre, SF, De Radikale, Konservative, Alternativet og Enhedslisten. To partier – Socialdemokratiet, der har borgmesterposten ved Ole Bollesen, og Dansk Folkeparti mangler. Det er tilsammen 11 mandater.

»Vi har selvfølgelig spurgt, om ikke de to partier ikke også ville være med, men fik nej tak,« siger den radikale Jan Kjær Madsen, der er afsender af støtteerklæringen.

Ole Bollesen afviser dog, at han er blevet spurgt.

»Men lad nu bare det ligge. Men når vi ikke står som medunderskrivere, er det bestemt ikke udtryk for, at vi ikke støtter et nyt velkomstcenter. Det gør vi – det gør hele byrådet, tør jeg godt sige. Men vi synes bare, at projektet skal følge den gængse procedure med udvalgsarbejde, borgerinddragelser og alt sådan noget, før sagen går til politisk afgørelse. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet – præcis som vi har lovet vælgeren - vil undersøge, om der ikke kan blive plads til velkomstcentret, uden at vi samtidig skal sige farvel til Kalø Slotskro, som mange ønsker bevaret. Vi må se, om det er muligt,« siger Ole Bollesen.

Fundraising

Der er altså ingen uvilje mod det 750 kvm store velkomstcenter, nationalparken har på tegnebrættet.

Så hvorfor en støtteerklæring:

»For at vise Nationalpark Mols Bjerge, at de roligt kan gå i gang med fundraising og al andet arbejde med visheden om, at Syddjurs Kommune står bag dem,« Jan Kjær Madsen.

Det er ikke meningen, at Syddjurs økonomisk skal støtte opførelsen af et center.

»Men som kommune er det os, der skal sikre, at de trafikale og parkeringsmæssige forhold i forbindelse med projektet væsentligt bliver forbedret. Jeg vil også gerne sige, at jeg ikke tror planlov, Naturstyrelse og bebyggelsesprocenter giver mulighed for, at slotskroen kan bevares. Den har selvfølgelig stor lokal og kulturel værdi, men det er også det. Til gengæld mener jeg og gruppen, at området bag velkomstcenteret vil kunne benyttes til arrangementer som f.eks. det populære tirsdagstræf. Det historiske Hack Kampmann-hus bliver via projektet også synliggjort og får en mere fremtrædende rolle i området, og det er godt for vores turisme,« siger Jan Kjær Madsen.

Og skal vi så lige se støtteerklæringen, som alle synes at støtte:



»Der er lagt op til et levende informations- og oplevelseshus med muligheder for at formidle Kalø Slotsruin og det omkringliggende istidslandskabet fra et helt nyt perspektiv. Velkomstcentret bliver indgangsporten Nationalparken, hvor besøgende guides videre til områdets mange oplevelser og seværdigheder. Projektet er både ambitiøst og visionært og bliver et fyrtårn for kommunens turisme. Det giver optimale muligheder for formidling af vores historie, vores natur og vores kultur. Såvel turister som kommunens egne borgere, herunder vores skoler og institutioner, vil få glæde af velkomstcenterets muligheder.«