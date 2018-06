I 2019 bliver det endnu vildere i Djurs Sommerland

I Djurs Sommerland er en del af forretningen, at man hvert år kan præsentere en nyhed blandt forlystelserne.

Og den, der kommer næste år, bliver vild. En thrill ride, der skal stå klar, når parken åbner i maj 2019, og til en pris af 35 mio. kr.

Den hedder en Gyro Swing og bliver den hidtil højeste og hurtigste forlystelse i Djurs Sommerland. Den får navnet Tigeren og fakta om den er:

Roterende gondol svinger op i 45 meters højde.

Topfart: 100 km/t.

G-påvirkning: Over 4,5 G.

Turen giver en følelse af vægtløshed, men man skal være 125 cm høj for at få at prøve den, og det bliver der 900 personer i timen, der kan nå. 40 passagerer pr. tur, der varer cirka to minutter.

Fra sygeseng til sommerland

Tigeren er nyhed nummer 30, siden Djurs Sommerland byggede Danmarks største rutsjebane Piraten i 2008. I samme periode er der investeret over 500 millioner kroner i nye forlystelser og forbedringer i parken, og besøgstallet er steget fra 487.000 gæster i 2007 til besøgsrekorden på 808.000 i 2017.

