Syddjurs er hurtig til husdyrsager

Husdyrsager er relativt komplicerede og med stor variation i sagerne. De dækker både over opjusteringer af eksisterende bedrifter til fuld opstart af en husdyrbesætning med nye bygninger. Tallene for sagsbehandling dækker derfor over store variationer på de enkelte sager hen over årene.





Syddjurs Kommunes landbrugsafdeling har dog de seneste år nærmet sig landsgennemsnittet for sagsbehandlingstider. I 2016 var tiderne tæt på landsgennemsnittet og fra 2017 overhalede kommunen landsgennemsnittet. Med de kortere sagsbehandlingstider er kommunen nu på en 14. plads blandt landets kommuner.





Formand for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen siger i en pressemeddelelse:





»Det er vigtigt, at vi leverer en god service overfor landbruget og sikrer hensynet til miljø og naboer. Det kræver en god dialog med landbruget, og det ved jeg, at vores landbrugsafdeling også lægger stor vægt på.«





Kravene til husdyrsager er ændret med ny lovgivning som trådte i kraft den 1. august 2017. Sagsbehandlingstiderne var i Syddjurs Kommune på 3,2 måned i 2017 for sager under den gamle lovgivning og på 1,2 måned under den nye.





Syddjurs Kommune har mellem 10 og 15 sager årligt, derfor kan udsving i enkeltsager betyde meget for gennemsnittet. ufno