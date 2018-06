Værkstedskunde fik slag i brystet

En 75-årig mand henvendte sig onsdag på nærpolitistationen i Ebeltoft for at anmelde, at han kl. 12 samme dag var blevet udsat for vold. Under et mekanikerbesøg på A. Knudsens Vej i Ebeltoft var han blevet antastet af en anden mandlig kunde.

Ifølge den 75-årige var manden højrøstet og opfarende og havde pludselig set sig sur på ham. Den 75-årige forklarede, at han således først blev beskyldt for at nedstirre manden og være racist, for derefter at blive tildelt et knytnævesalg i brystet, inden manden forlod stedet.

En patrulje kørte ud til mekanikeren for at undersøge sagen nærmere.

Her blev en betjent opmærksom på en bil, der netop svingede ind på pladsen til værkstedet.

Føreren, der var en 36-årig mand, svarede til signalementet af gerningsmanden fra voldsepisoden et par timer tidligere, hvorfor han blev sigtet i sagen. Det viste sig desuden, at han ikke havde kørekort, og at han virkede påvirket af stoffer. Han fik derfor yderligere to sigtelser på CV'et og kørt til stationen til en blodprøve.

Han nægtede at udtale sig til politiet.