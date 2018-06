Gammelt friluftsbad åbner efter to års ustabil drift

Kolind Friluftsbad kan efter flere års store udfordringer endelig åbne for bassinet og de sommervarme badegæster.

Søndag er alle indbudt til stor fest, når det 45 år gamle friluftsbad åbner efter to år uden stabil drift.

»Det er dejligt, at vi denne sommer igen kan tilbyde kommunens gæster og borgere en mulighed for at svømme, lege og hygge sig med vandaktiviteter, også i den ikke-kystnære del af kommunen. Det er utrolig flot, at frivillige kræfter gennem så mange år har sørget for den daglige drift af svømmebadet, som nu igen kan blive et samlingssted for børn og familier fra hele kommunen,« siger Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, som optakt til åbningen i en pressemeddelelse.

Badehåndklædet i ringen

Sidste år måtte man kaste badehåndklædet i ringen og lukke det udendørs svømmebassin permanent. Men allerede i 2016 var der problemer med friluftsbadet.

Kolind friluftsbad genåbner Kolind svømmebad genåbner efter at have været lukket i et år. Søndag 10. juni kl. 11-12 fejres åbningen med åbningstale, musik og is til alle. Der er fri entré hele dagen.

Med 45 år på bagen kunne Kolind Svømmebad simpelthen ikke leve op til kravene til vandkvalitet i svømmebade. Det var nedslidt.

Nu er al teknik renoveret, hvilket betyder, at det er muligt at benytte friluftsbadet igen. I løbet af sommeren vil der blive arbejdet på en opdatering af bygningen, men det er altså ingen hindring for sommerbadning.

Søndag kl. 11 er der indvielse med fri entré, is og mulighed for en tur i bassinet.



Frivillige bag

Besøgende, der har været vant til at bruge friluftsbadet, vil nok sige, at det ligner sig selv. Det gør det nemlig umiddelbart. Men al teknik og rørføring er blevet opdateret og gjort klar til mange flere sommersæsoner.

Det er en anlægsbevilling på Syddjurs Kommunes 2018-budget, der har muliggjort renoveringen, så vandkvaliteten i svømmebadet overholder alle lovens krav.

Det er som altid frivillige kræfter fra Svømmebadsudvalget under Kolind Borgerforening, der står for driften af svømmebadet. Og med åbningen kan også svømmeklubben Delfinen igen åbne for indmeldelse for sæsonen. De vil være at træffe ved svømmebadet på åbningsdagen.