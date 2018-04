Syddjurs: Kirstine Bille fra SF Syddjurs er valgt som næstformand i KL’s internationale udvalg.

Hun har de seneste otte år deltaget i dette arbejde herunder haft plads i EU’s Regionsudvalg (Committee of the Regions). Hun fortsætter i dette udvalg og således også arbejdet i det underudvalg, der rådgiver EU-kommissionen om naturressourcer, landbrug, landdistriktsudvikling, fiskeri og turisme.

Det er din og min hverdag, det handler om. Kirstine Bille om EU Det er din og min hverdag, det handler om.

»Det er fantastisk vigtigt, at kommuner og regioner er tæt på de forslag, der kommer fra Europa-Kommissionen! Langt de fleste af de direktiver og forordninger, der kommer herfra skal implementeres af lokale myndigheder,« siger Kirstine Bille i en pressemeddelelse og peger på vandrammedirektiv, affaldsdirektiver og borgernes møde med myndigheder.

Regionsudvalget rådgiver kommissionen før forslag sendes videre til behandling i EuropaParlamentet.

»Jeg er meget glad for, at jeg får mulighed for at fortsætte dette arbejde. EU kan virke virkelighedsfjernt og som noget, der er nede i Bruxelles. Men jeg kan garantere for, at det er meget virkelighedsnært, det der foregår. F.eks. er det Europaparlamentets borgerklagenævn, der har givet os mulighed for at klage over den danske regerings lov om at tillade havdambrug. Det er din og min og helt almindelige mennesker rundt omkring i Europas hverdag, det handler om,« siger hun.

Sammen med det internationale engagement ønsker Kirstine Bille at fokusere på det lokale politiske arbejde som leder af SF’s gruppe i byrådet i Syddjurs, formand for Udvalget for Familie og Institutioner mm.

Kirstine Bille har derfor besluttet, at hun trækker sig som folketingskandidat i Djurskredsen.

»Vi bakker helt op om Kirstine Billes prioritering og siger tak for den flotte indsats og glæder os til det fortsatte samarbejde. De to partiforeninger har allerede indledt arbejdet med at finde en afløser,« siger Jørgen Ringgaard, formand for SF-Syddjurs og Jytte Schmidt, formand for SF-Norddjurs.