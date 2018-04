1.000 skunkplanter beslaglagt på Djursland

To betjente satte helt bogstaveligt næsen i sporet, da de fredag i den forgangne uge var i Rønde. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori det oplyses, at specialpatruljen i weekenden har ryddet to skunklaboratorier i Østjylland.

Førstnævnte patrulje var i Rønde i forbindelse med en anden sag, men de forfulgte lugten, da en dunst af hash ramte dem, og fandt ud af, at en stor del af loftsarealet i et hus i byen blev brugt til at dyrke flere hundrede skunkplanter. Den 22-årige ejer kom hjem kort efter og erkendte, at det var hans planter, som han dyrkede for at sælge. Manden blev anholdt og sigtet for narkosalg.

Det samme skete for en 29-årig mand i Kolind-området lørdag. Politiet havde fået et tip om, at der foregik noget ulovligt på hans adresse, og igen afslørede lugten, at der var noget galt. I en udbygning befandt der sig flere hundrede skunkplanter, som manden dog nægtede at udtale sig nærmere om.

Ved weekendens fund blev over 1000 skunkplanter beslaglagt - svarende til næsten 30 kg. hash.

»Vi ser ofte, at folk dyrker skunk i gamle bygninger i affolkede områder, hvor de tror, at de ikke bliver opdaget. Men som weekendens indsats viser, så er politiet også opmærksomme på den type kriminalitet, som vi betragter som meget alvorlig. Man står til en fængselsstraf, hvis man bliver taget i at dyrke euforiserende planter med henblik på salg,« siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard.

»Samtidigt har vi med beslaglæggelserne forhindret en del ulovlige stoffer i at blive distribueret rundt i Østjylland,« konstaterer vicepolitiinspektøren.