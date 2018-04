Mindre madspild: Syddjurs mødes til fællesspisning

Den sidste uge i hver måned er der fællesspisning i fem syddjurske byer. Én aften i henholdsvis Thorsager, Rønde, Ebeltoft, Hornslet og Mørke kan beboerne droppe madlavningen hjemme og i stedet sætte tænderne i et gratis måltid sammen med naboerne. Maden er overskudsmad, som ellers ville være blevet kasseret af lokale supermarkeder.

Siden fællesspisningerne begyndte i Thorsager og Rønde i 2016 som et kommunalt projekt for at mindske madspild og øge fællesskab, er tre byer kommet til, og mange mennesker er blevet bespist af Madspildspensionatet, som projektet hedder. Den sidste uge i marts dukkede der således 60 op til fællesspisning i Mørke, og i alt blev 166 børn og voksne bespist ved fem buffeter den uge.

Projekt Madspilds- pensionatet Der er indgået aftaler med lokale supermarkeder om at gemme/fryse noget af den mad, som ellers skulle være kasseret. Mad som sagtens kan spises.

Madspildspensionatet henter maden, og frivillige tilbereder den i kommunale faciliteter, hvorefter der er gratis fællesspisning for lokalsamfundet.

Onsdag aften var der stiftende generalforsamling for foreningen Madspildsaktivisme for alle, som er udløber af det kommunale projekt. Målet er, at fællesspisningerne nu skal være selvkørende i regi af en forening, der også kan danne ramme om andre madspildsprojekter.

Hidtil har Syddjurs Kommune dækket omkostninger til projektmedarbejderne i front for projektet, men målet har hele tiden været, at projektet kunne vokse sig uafhængigt og køre i kraft af frivillige kræfter.

Peter Sejr har været projektleder og har sammen med en kollega hver mandag i den sidste uge af måneden kørt rundt til lokale supermarkeder og hentet overskudsmad i en trailer, som frivillige og lokale efterfølgende har tilberedt sammen i kommunale lokaler.

»Det er helt vildt, hvor meget mad vi kan samle ind – mad som ellers ville være blevet smidt ud,« fortæller Peter Sejr.

»I en kasse tomater, hvor én er dårlig, kan man jo sagtens spise de andre.«