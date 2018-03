Erhvervsklub: 62 virksomheder i samarbejde om nationalparken

Samarbejde gør stærk.

Det mener i hvert fald virksomhederne i Nationalpark Mols Bjerge så meget, at de afsætter tid til tæt samarbejde med andre lokale virksomheder, Destination Djursland og Nationalpark Mols Bjerge.

Det sker i Nationalparkens Servicenetværk, der nu tæller 62 certificerede virksomheder.

Certificeringen får virksomhederne ved at deltage i Nationalparkens Serviceuddannelse – og 15 nye virksomheder har netop gennemgået uddannelsesforløbet og kan kalde sig certificeret partner med nationalparken.

Det giver rigtig god mening i et lokalområde at løfte det sammen og være fælles om at sikre og levere kvalitet. Nicole Wolter, Nationalpark Mols Bjerge

I nationalparken er der glæde over virksomhedernes interesse hos Nicole Wolter, der til daglig arbejder med erhvervsudvikling i parken.

»Der har vist sig stor interesse for både vores netværk og uddannelse. I dag henvender lokale virksomheder sig uopfordret til nationalparken for at blive en del af fællesskabet. Derfor vokser netværket hvert år med nye virksomheder,« siger hun i en pressemeddelelse.

De nye virksomheder i netværket kommer fra mange forskellige brancher.

I år er bl.a. et par bed and breakfast, et vandrehjem, et filmselskab og Maltfabrikken kommet til.

Har uddannet fem hold

Fælles for dem alle er, at de gerne vil bruge tid på at samarbejde om at gøre nationalparkområdet endnu bedre til at modtage gæster.

Indtil nu er der fem hold virksomheder, der er uddannede i Nationalparkens Serviceuddannelse.

Og samarbejdet gavner dem, mener Nicole Wolter fra nationalparken.

»De er stadig nysgerrige på hinanden, og de samarbejder på kryds og tværs. Det giver rigtig god mening i et lokalområde at løfte det sammen og være fælles om at sikre og levere kvalitet,« siger Nicole Wolter.

Der er fællesmøder mindst tre gange om året i Nationalparkens Servicenetværk.

Det er en tradition, at et af de årlige møder er et kick off-møde før højsæsonen for indbyrdes at informere om nyheder og tilbud hen over sommeren. Det betyder, at alle er klædt godt på til højsæsonen.

Centralt er også, at virksomheder, Destination Djursland og Nationalpark Mols Bjerge, er fælles om læring, udvikling og identificering af nye behov og ideer.