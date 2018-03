Borgermøde: Syddjurs vil være demensvenlig

Tirsdag aften var der borgermøde i Rønde. Kommunen fortalte om den ny demenshandleplan, der ikke mindst skal udvikle nye aktiviteter og fællesskaber. Mødet var for borgere med demens, pårørende og fagpersonale. Der kom cirka 25.

Mødet gentages 7. april i Ebeltoft.

Baggrunden er, at Syddjurs Byråd i december 2017 vedtog en ny demenshandleplan med fokus på at blive en demensvenlig kommune.

I demensspørgsmål er det jo de ramte og deres pårørende, der er de største eksperter. Marianne Kirkegaard, (V) næstformand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet i Syddjurs I demensspørgsmål er det jo de ramte og deres pårørende, der er de største eksperter.

Det dækker over en lang række aktiviteter – lige fra byrum til den pleje og omsorg, der gives i kommunen. Formålet med handleplanen er at sikre trygheden i kommunens indsats og skabe livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

Som en del af den samlede indsats for at udvikle kommunens tilbud til demente og pårørende har kommunen valgt at deltage i et tværkommunalt projekt i Østjylland med Alzheimerforeningen.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen med 2,8 mio. kr. og skal bl.a. sætte gang i meningsfulde og brugerstyrede aktiviteter. Der skal etableres inkluderende fællesskaber – ikke mindst i forhold til yngre mennesker med demens.

Borgerinddragelse

»Demens er en sygdom, som rammer både den enkelte og den pårørende hårdt. Det kræver en stærk faglig indsats fra kommunen over en lang periode for at skabe tryghed hos de ramte. Derfor er jeg både glad for vores nye demenshandleplan og særligt for det nye samarbejde med Alzheimerforeningen,« siger formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Jan Fischer (S).

Marianne Kirkegaard (V), der er næstformand i udvalget, var med til mødet i Rønde og siger:

»At inddrage borgerne er det helt rigtige. I demensspørgsmål er det jo de ramte og deres pårørende, der er de største eksperter. Helt konkret fik jeg fra mødet med hjem, at det, der først og fremmest er brug for, er nogle arrangementer for demente og pårørende. Især hvis arrangementerne laves sådan, at der er en aktivitet for de demente, så de pårørende kan tale med hinanden og udveksle erfaringer. Mange, kunne jeg på mødet høre, har jo gode idéer til at klare hverdagen, og gode ideer er jo altid gode at give videre til andre,« siger Marianne Kirkegaard.

Demensteamet i Syddjurs Kommune har aktuelt kontakt med ca. 416 borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Prognosetal fra Nationalt Videnscenter for demens estimerer, at det samlede antal af borgere med demens udgør 740 personer.

Nyt studie: Kvinders demens-risiko hænger sammen med deres form

I regi af samarbejdet med Alzheimerforeningen vil der blive tilbudt såkaldt peer-to-peer-rådgivning. Her kan pårørende til demente vejlede og støtte andre pårørende, der skal finde sig til rette i en ny dagligdag med et demensramt familiemedlem.