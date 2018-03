Vandrerhistorie: Rønde Hostel, der drives af sårbare unge, bliver atter en del af Danhostel.

Rønde Hostel, der ligger på Grenåvej 10b i Rønde, bliver nu igen en del af Danhostel – en kæde af danske vandrerhjem.

Vandrerhjemmet var i mere end et halvt århundrede ejet af Rønde Kommune og sidenhen af Syddjurs Kommune og blev i sommeren 2017 solgt af kommunen til PGU (Praktisk Grund-Uddannelse) Rosenholm.

Bygningerne blev i 1935 skænket til Rønde Håndværker- og Borgerforening af den tyske baron von Jenisch, som ejede Kalø Gods.

I forbindelse med foræringen blev der tegnet klausul om, at der altid skulle drives vandrerhjem på stedet. I 1939 stod det nybyggede vandrerhjem færdigt. De tyske soldater beslaglagde dog bygningerne under Anden Verdenskrig, men efterfølgende har stedet udelukkende fungeret som vandrerhjem. Frem til 2017 var det et kommunalt drevet vandrerhjem – mange af årene som medlem af Danhostel-kæden. Det var man dog ikke i de seneste år. Og derfor heller ikke, da PGU overtog.

Det er unge, der har behov for håndholdte forløb. Og den daglige drift af et vandrerhjem passer fint til seks-syv unge, som vi skal have i gang på stedet. Birgit Smedegaard, forstander for PGU Rosenholm

PGU Rosenholm er en række af bosteder og bofællesskaber, der henvender sig til diagnosticerede og sårbare unge mellem 18 og 25 år. Beboerne kommer fra mange jyske kommuner, og foruden et beskyttet sted at bo tilbyder PGU arbejde og uddannelse på sine værksteder, gartneri, en kantine i Hornslet – og fra efteråret 2017 altså også et vandrerhjem.

PGU tilbyder et ressourceforløb for unge, der har brug for at udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer for at opkvalificere deres chancer for at kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

»Det er unge, der har behov for håndholdte forløb. Og den daglige drift af et vandrerhjem passer fint til seks-syv unge, som vi skal have i gang på stedet. Vi er et uddannelsestilbud for unge med særlige behov, og alle opgaver og gøremål i forbindelse med den daglige drift af vandrerhjemmet løses i samarbejde med de unge,« siger Birgit Smedegaard, forstander for PGU Rosenholm.

Et hjem med historie

Som det eneste overnatningssted i byen har Danhostel Rønde også en særlig betydning for byen og er stærkt forankret i lokalsamfundet.

Marianne Falk Nielsen, daglig leder af vandrerhjemmet, fortæller:

Danhostel Rønde Syv dobbeltværelser og otte familieværelser med fire eller seks køjesenge.

Alle værelser har udgang til fælles terrasse med udsigt over Kalø Slotsruin og bugten.

Møde- og konferencefaciliteter for op til 50 personer.

Udendørs faciliteter: minigolfbane, legeplads, stor grill, stor have og udsigtsterrasse.

»Ud over at vores vandrerhjem fungerer som uddannelsessted, så har stedet også en stor betydning for livet i byen. Stedet har igennem alle årene været det naturlige samlingspunkt for borgerne og anvendes til rigtig mange forskellige formål – lige fra mad ud af huset, private selskabet, fester som fødselsdage og konfirmationer til mødested for virksomheder og forretningsdrivende i byen. Derudover byder vi hvert år masser af turister fra ind- og udland velkommen,« fortæller Marianne Falk Nielsen.

Flere turister

Ole Andersen, direktør hos Danhostel, er selvsagt også tilfreds med, at Danhostel nu igen vandrer ind i Rønde:

»Danhostel Rønde ligger på Djursland med udsigt til Nationalpark Mols Bjerge og er et tidligere medlem af Danhostel, som vi er stolte over at kunne byde velkommen tilbage. Djursland er en de største turistdestinationer i Danmark, og vi har længe gerne villet øge kapaciteten i denne del af landet,« siger han.

Med det nye Hostel i Rønde har Danhostel 65 medlemmer fordelt over hele landet.