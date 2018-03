Klagebrev: Kom så med en åbningsdato for letbanen

Her er en mand – han er vred.

For han har måttet undvære sin nærmeste togforbindelse i 19 måneder.

Og han ved stadig ikke, hvornår den åbner igen.

Manden er Jørgen Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols, som er distriktsråd for Mols og Helgenæs og dermed et af 14 distriktsråd i Syddjurs Kommune.

Manden er Jørgen Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols, som er distriktsråd for Mols og Helgenæs og dermed et af 14 distriktsråd i Syddjurs Kommune.

Og alle 14 distriktsråd er underskrivere på en klage, der er sendt til transportminister Ole Birk Olesen (LA) og Folketingets transportudvalg.

Blandt formuleringerne er denne:

»Vi har brug for at få sat fart på ibrugtagningen af både strækningen til Odder og Grenaa. Der er rigtig mange østjyder, der går og venter på, at de to strækninger bliver færdige, så man kan bruge strækningerne som det, de burde være: Et effektivt transportsystem, som kan få folk til og fra arbejde.«

For tålmodigheden er opbrugt.

»Grenåbanen lukker i 13 måneder,« lød beskeden i august 2016, men der er foreløbig gået 19 måneder, og ingen kan svare på, hvornår banen åbner. Beskeden er, at der arbejdes på højtryk med godkendelserne.

»Det er korrekt, at man er i gang med at få godkendt Odder- og Grenåbanerne, men det har man været meget længe. Man sidder tilbage med et indtryk af, at når man har bedt om at få nogle oplysninger og så har fået svar på dem, så stilles der igen spørgsmålstegn ved, om man har fået oplysninger nok. Til en start må man blive enige om, hvor målstregen er,« siger Jørgen Ørgård.

Alle løber fra ansvaret

Han henviser til efterårets letbanekoks i Aarhus, hvor åbningen blev forsinket i flere omgange, og Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane skændtes om ansvaret for forsinkelserne.

»Vi har set, at alle parter løber fra ansvaret, og vi har jo ingen mulighed for at sætte fingeren på, hvad problemet er,« siger Jørgen Ørgård, der kræver en hurtig undersøgelse af forløbet.

»Hvis man får undersøgelsen hurtigere i gang, så kan man komme videre i sagen, for der sker ikke en brik, før undersøgelsen har sat fokus på de fejl, der er sket, så man ikke laver dem en gang til,« siger han.

Transportministerens undersøgelse var i første omgang bebudet klar til oktober, men i JP Aarhus onsdag oplyste ministeren, at et udkast vil være klar inden sommerferien.

»Den samlede evaluering skal være endeligt afrapporteret i oktober 2018. Dog er der fra ministeriets side lagt op til, at opgavens første del – der er en kortlægning af det konkrete forløb, og hvad der gik galt – skal foreligge i udkast inden sommerferien,« sagde Ole Birk Olesen.

Gå bare over sporet – der kommer ingen tog. Foto: Tanja Carstens Lund

Når det gælder Grenåbanens åbning, efterlyser Jørgen Ørgård en udmelding meget snart.

»Man burde melde en foreløbig åbningsdato ud, så vi ved, hvad vi har at forholde os til. Det er helt uforståeligt for os som brugere, og hvis det var foregået i et privat selskab, er jeg sikker på, at der var rullet hoveder. Både Syd- og Norddjurs kommuner har prioriteret letbanen højt og gjort alt, hvad der har stået i deres magt, så det hele var klar til åbningsdatoen,« siger han.

Borgmestrene i Syddjurs, Norddjurs og Odder kommuner har også efterlyst en åbningsdato, og DF’s trafikordfører Kim Christiansen kræver nu besked fra transportministeren:

»Nogen må vide, hvornår letbanerne til Odder og Grenå kan åbne, og det har jeg bedt ministeren levere et svar på,« siger Kim Christiansen.

Ikke atomfysik

Han ser desuden frem til, at transportministeren får undersøgt letbanekokset i Aarhus før jul, men Kim Christiansen tør ikke svare på, om det vil gøre en forskel:

»Det ved jeg ikke, men jo mere vi graver i den her sag, jo mere får vi frem i lyset. Vi må snarest muligt have en forklaring på, hvad problemet er med at få de her tog ud at køre. Nu kører letbanen i Aarhus, og der kan vel ikke være så megen forskel på at køre til Odder og Grenå i forhold til at køre midt i Aarhus,« siger DF’eren med tilføjelsen:

»Det er jo ikke atomfysik, det her.«