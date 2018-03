Konkursramt golfklub åbner igen

Da Lübker Golf Club i januar måtte indgive konkursbegæring, betød det en midlertidig lukning af golfanlægget, mens resten af resortet med wellness, fitness og restaurant kunne fortsætte driften uafhængig af golfklubben.

Men nu gør Lübker Golf Resort klar til at tage imod både tidligere og nye medlemmer og greenfee-spillere, når sæsonen indledes omkring den 1. april.

En succesrig drift af golfanlægget i 2018 forudsætter opbakning fra såvel de tidligere medlemmer af golfklubben som hus- og grundejere i resortet. Carl Aage Nielsen En succesrig drift af golfanlægget i 2018 forudsætter opbakning fra såvel de tidligere medlemmer af golfklubben som hus- og grundejere i resortet.

Det er resortejeren Carl Aage Nielsen, der har besluttet at genåbne golfanlægget for spil i hele 2018-sæsonen. Det vil ske i privatregi af Lübker Golf Resort, der er parat til at udstede DGU-medlemskort til medlemmerne af den tidligere golfklub.

Beslutningen er truffet, efter at medlemmerne af alle tre grundejerforeninger på resortet har vedtaget en sammenlægning af foreningerne. Dette var en forudsætning for, at resortet i samarbejde med en internt nedsat arbejdsgruppe blandt grundejerne kan arbejde videre på færdiggørelsen af en ny, frivillig resortaftale, som skal sikre en videreudvikling af resortet.

»Målet på længere sigt er at arbejde for en ny foreningsdrevet golfklub på stedet, men 2018 bliver et mellemår, hvor det er resortet, der driver golfanlægget med assistance fra en styregruppe bestående af medlemmer fra den tidligere klub inklusiv formanden Thomas Kylling og Morten Thuen fra pro-shoppen,« siger Carl Aage Nielsen.

Han håber på opbakning fra klubbens medlemmer.

Dansk luksusresort vil skifte navn og koncept efter lukning a

»En succesrig drift af golfanlægget i 2018 forudsætter opbakning fra såvel de tidligere medlemmer af golfklubben som hus- og grundejere i resortet,« siger han.

Der pågår nu et arbejde med at rekruttere nye medlemmer, skaffe sponsorer og tiltrække arrangementer, så økonomien kan opretholdes.