Efter en periode med faldende passagertal har Aarhus Airport fået en flyvende start på 2018. Således viser de netop opgjorte passagertal for februar en vækst i trafikken på 15,2 pct. sammenlignet med den tilsvarende måned i 2017. Også januar bød på en vækst på 9,6 pct. sammenlignet med 2017.

Årsagen til væksten skal især findes i markante stigninger i udenrigstrafikken. I februar 2018 på hele 37 pct. Udviklingen er de første resultater af en række nye ruteåbninger, som længe har været udset til at fungere som et vendepunkt for lufthavnen.

Det skrev vi i søndagsavisen. I dag følger forklaringen på og kommentaren til de fine tal, som lufthavnen selv ser det:

Vi er selvfølgelig meget glade for, at alt det hårde arbejde for at lave en effektiv turnaround i lufthavnen nu bærer frugt. Peter Høgsberg, lufthavnsdirektør, Aarhus Airport Vi er selvfølgelig meget glade for, at alt det hårde arbejde for at lave en effektiv turnaround i lufthavnen nu bærer frugt.

»Tallene er meget tilfredsstillende og er i den grad et resultat af en øgning af rutenettet i 2017. Endnu mere positivt er det, at rutenettet har sikre udsigter til at blive øget yderligere og endda i ganske betragtelig grad. Ikke mindst når SAS i løbet af foråret åbner nye ruter til München, Split, Nice, Mallorca, Oslo, Malaga og Stockholm,« siger lufthavnsdirektør Peter Høgsberg.

Alene samarbejdet med SAS forventes at skabe en vækst i lufthavnens trafik på mere end 50 pct.

Ledelsen i Aarhus Airport har længe peget mod 2018 som tidspunktet, hvor kurven for lufthavnens passagertal ville blive knækket. Og Peter Høgsberg er da også en glad mand, idet forudsigelserne nu er i gang med at blive realiseret.

Mere indenrigstrafik

»Vi er selvfølgelig meget glade for, at alt det hårde arbejde for at lave en effektiv turnaround i lufthavnen nu bærer frugt. Som ventet kan vi se, at væksten er båret af udenrigstrafikken på grund af de mange nye ruter, men det er lige så positivt, at antallet af indenrigspassagerer for første gang i mange måneder er i vækst,« siger Peter Høgsberg.

Direktøren henviser til, at passagertallene for ruten mellem Aarhus og København i februar er vokset med 4,6 pct. sammenlignet med februar 2017. Peter Høgsberg glæder sig i den forbindelse over, at SAS har valgt at opruste på netop denne rute, således at der pr. 9. april 2018 bliver øget fra 8 til 10 daglige returflyvninger mellem Danmarks to største byer.

Hvad angår udenrigstrafikken er væksten blandt andet båret af den helt nye Ryanair-rute til Gdansk. Ligeledes har det haft positiv betydning, at der er etableret flere afgange på Ryanairs rute til London. Til gengæld har Czech Airlines’ rute til Prag holdt pause i hele februar, hvorfor disse passagerer altså ikke er at finde i tallene.

SAS åbner flere ruter både til nord og syd fra Aarhus Lufthavn Samarbejde med SAS er et gennembrud for Aarhus Lufthavn, der har udsigt til et boom i passagertallet.

Også chartertrafikken fra Aarhus er i vækst med 1,5 pct. i forhold til februar 2017.

»Det udgør ligeledes et positivt tegn for Aarhus Airport, idet SAS satser stærkt på netop de mange nye solskinsruter, hvoraf de første til Mallorca og Malaga åbner den 24. marts,« hedder det fra lufthavnen.