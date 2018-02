Tyveknægte og drillenisser på spil i nationalparken

Den fredede nationalpark på Mols er blevet offer for gentagen tyveri og hærværk. Brænde i store mængder og to store, tunge borde-bænkesæt er blevet stjålet fra Nationalpark Mols, ligesom flere turister er blevet sendt på kilometerlange omveje, fordi de skilte, de skulle følge, enten ikke har været der eller har vist forkert.

Alt sammen er ukendte gerningsmænds værk. Senest har en brændetyv tre dage i træk tømt et brændeskur ved et shelter på Strandkær, som netop var fyldt af frivillige.

Det er voldsomt frustrerende, siger Kristian Herget, der er friluftskoordinator i Mols Bjerge.

Der må være nogen, der har dårlig samvittighed, hver gang de serverer kaffe på det. Kristian Herget, friluftskoordinator, Mols Bjerge Der må være nogen, der har dårlig samvittighed, hver gang de serverer kaffe på det.

»Vi har frivillige, der arbejder med at give andre mennesker gode oplevelser i naturen. Måske har de brugt en hel dag på at stable brænde i et brændeskur. Når de kommer igen dagen efter, er det hele væk. Det ser endda ud, som om brændetyven har fejet efter sig,« siger Kristian Herget.

Hvorfor?

I parken er der opstillet omkring 50 gedigne borde-/bænkesæt i egetræ, brændemærket med Nationalpark Mols Bjerges logo på. På et tidspunkt forsvandt to af de tunge sæt.

»Tilsyneladende har nogen i nattens mulm og mørke kørt hen for at læsse borde-/bænkesættet op på et transportmiddel for at køre det bort,« siger Kristian Herget.

Nationalpark Mols Bjerge Nationalparkens særkende er istidslandskabet, hvor mennesker har levet i årtusinder.

Nationalpark Mols Bjerge består af privat og offentligt ejede arealer med forskellige opholds- og færdselsregler.

Der er shelters og lejrpladser forskellige steder i nationalparken – nogle kan bookes på forhånd, andre bruges efter først til mølle-princippet.

Find shelters på kortet her

Der er også hoteller, bed & breakfasts, logier, vandrehjem osv. i nationalparken.

»Hvem i alverden vil have det stående hjemme i haven? Der må være nogen, der har dårlig samvittighed, hver gang de serverer kaffe på det.«

Ingen videoovervågning

Det ene sæt dukkede en dag op igen ud af det blå, men nationalparken mangler altså stadig ét sæt. Og parken mangler også pæle med vejviserskilte på.

I sommer blev flere skilte i parken skruet af de pæle, de sidder på, og vendt om, så de viste gående i den forkerte retning. Som konsekvens blev skiltene sat endnu bedre fast, men det hjalp ikke. I stedet forsvandt pælene med de påskruede skilte.

»Jeg har svært ved at finde en forklaring på, at det er sjovt at genere gæster og lokalbefolkningen,« siger Kristian Herget.

Til hest: Nye stier i Nationalpark Mols Bjerge

Han opfordrer folk til at være lidt ekstra opmærksomme, når de færdes i nationalparken, og kigge en ekstra gang, hvis nogen f.eks. læsser brænde op på en trailer.

»Vi kan og vil ikke begynde at lave videoovervågning på shelters. Vi har heller ikke politianmeldt det. Men der kommer masser af folk i parken, som gerne vil gå en tur eller benytte et shelter til at overnatte i. Det er ærgerligt, at en eller to ødelægger det for de mange.«