Fællesskab på landet: Gamle landbrugsbygninger får nyt liv

Gravlev i det østligste Syddjurs er ikke en landsby som flest. I den lille landsby med omkring 25 huse har langt hovedparten af indbyggerne kendt hinanden siden ungdommen i København, og der er da også en umiskendelig københavneraccent i indbyggerne.

Historien om Gravlev og dens indbyggere begynder ovre østpå i den københavske frihavn, hvor ungdommen tilbage i 1960’erne restaurerede gamle coastere til beboelige husbåde, som de kunne sejle på verdenshavene i og samtidig spare huslejen til dyre københavnerlejligheder. Med tiden skulle de bruge mere fast grund under fødderne, og Djurslands smukke istidslandskab for foden af Hyllested Bjerge trak.

»Stort set alle beboere i denne by kendte hinanden, før de kom til byen,« slår én af landsbybeboerne Allan Kartin fast.

Han grinte derfor også noget, dengang de i landsbyfællesskabet Østdjurs begyndte at tale om at etablere et projekt med det formål at etablere bofællesskaber.

Niels Peitersen bor i dag alene i bofællesskabet på Gravlev Bygade, men hans ekskone bor der også - i en anden lejlighed. Deres 38 år gamle bofællesskab er en inspiration for en nyt projekt, som forsøger at omdanne gamle landejendomme til bofællesskaber. Foto: Tania Carstens Lund.

»Vi har boet i bofællesskab i 30 år,« som han siger og forklarer, hvordan de i byen deles om alskens slags redskaber, mødes til grillaftener og kommer forbi hinanden til formiddagskaffe, når det lige passer ind.

Bofællesskaber som vækstdriver

Syddjurs er kendt for sine mange fællesskaber – både bo- og arbejdsfællesskaber. Og nu har landsbyklyngen Østdjurs fået knap to millioner kroner af byfornyelsens forsøgspulje 2017 til et nyt projekt, som skal etablere en model for, hvordan bofællesskaber kan bidrage til liv i landsbyerne og samtidig udnytte de mange tomme bygninger, som står strøet ud over Danmark.

»Vi har en idé om, at bofællesskaber tilføjer aktiviteter til et område. Der er flere på gaden, det tiltrækker måske også erhvervsmæssig aktivitet, kulturel aktivitet. Måske bliver bofællesskabet et samlingspunkt. Det er det, vi vil undersøge: Hvad betyder bofællesskaber for en landsby,« forklarer projektleder Esben Frost, der mener, at Syddjurs har en særlig tradition for fællesskaber.

Han er arkitekt og har sammen med sin arkitektkæreste bygget deres eget hjem i en nedlagt æselstald.

Bosætninger i naturen på naturens præmisser, men fælles om projekter på gården. Espen Bregnballe Holte, nordmand i Syddjurs Bosætninger i naturen på naturens præmisser, men fælles om projekter på gården.

»Vi vil tale med de lokale og beboere i eksisterende bofællesskaber om, hvilke erfaringer de har. Hvad kan vi gøre bedre? Hvad har I brug for, hvad kæmper I med? Det handler om at bryde barrierer ned,« siger han og forklarer, at dét at etablere et bofællesskab er besværligt og tager lang tid.

»Det tager 5-10 år at starte et bofællesskab. Og nogle gange går det i vasken, selv om alle involverede er interesserede i det, fordi det er besværligt. Der er jo mange, der hæfter, og det er ofte en uklar konstellation.«

»Så kan et område tiltrække bofællesskaber på en nemmere måde, end man gør i dag?« spørger Esben Frost.

Projektet skal munde ud i etablering af to forskellige bofællesskaber i landsbyer i Syddjurs. Mere er faktisk ikke på plads endnu – for projektet er i sin spæde start. Og det er først nu, at de lokale bliver inddraget i idéudviklingen af projektet.

Præcis hvad det bliver for en slags fællesskaber vil vise sig – og der er ikke nødvendigvis tale om bofællesskaber i traditionel forstand.

Den gamle landsby

Landsbyen Gravlev er på flere måder et eksempel på, hvordan et bofællesskab skaber liv på landet. Lige ved indkørslen til byen fortæller et skilt, at her er et galleri. Galleriet ligger på en trelænget gård, hvor tre familier har deres hjem. Det begyndte som et klassisk kollektiv, men med årene udviklede det sig til et moderne bofællesskab.

Susan Arnilds atelier i bofællesskabet i Gravlev har de sidste 38 år lagt rum til alverdens projekter. Foto: Tania Carstens Lund

I de gamle staldbygninger har de hver især deres værksteder – én har keramikværksted, én kunstværksted og en tredje stentrykker har fyldt sit med trykpresser, hvor han trykker litografier. I stuehuset har de indrettet sig i lejligheder. Ét af de tre par er skilt, men bor stadig i fællesskabet i hver sin lejlighed. Alle lever de hver sit liv – men sammen. Der er ofte fællesspisning, men fællesøkonomi, som i tidernes morgen bød på 400 kr. i lommepenge, er de gået væk fra. Den fælles stationcar er også med tiden skiftet ud med op til flere biler per familie.

Bofællesskabet tæller gør det selv tv-kendissen Erik Peitersen og hans bror, stentrykkeren Niels Peitersen.

Landsbyklynger Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan samarbejdet kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

Landsbyklynger er et projekt under Realdania, LOA og DGI, som støtter landsbyfællesskaber i hele landet.

Landsbyklyngen Østdjurs består af landsbyerne Attrup, Balle, Birkesig, Drammelstrup, Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Nøruplund, Rosmus, Rugård, Tirstrup, Øksenmølle og Ørup.

Det næste halvandet år har Syddjurs Kommune to landsbyklynger med i projektet: Østdjurs og Ådalen. ”Mols I Udvikling” var blandt de første landsbyklyngeprojekter.

Østdjurs bofællesskabsprojekt er et samarbejde mellem landsbyklyngen Østdjurs og Syddjurs Kommune, som bygger videre på 2017-kulturby projektet ”Gentænk Landsbyen”, hvor der allerede var fokus på bofællesskaber. Projektet er støttet af byfornyelsens forsøgspulje 2017 med 1.745 mio. kr. og løber til 2021.

»Jeg bor alene, men det gør jeg jo ikke alligevel,« forklarer Niels Peitersen om stedet, hvor de deles om én fælles vaskemaskine og fælles fyr.

»Man har godt af at møde andre meninger. Og vi diskuterer da også. Men vi bor her jo sammen i dag, fordi vi har nogle fælles holdninger til noget,« fortæller han om bofællesskabstankegangen.

Længere inde i byen og ind ad næste lille indstiksvej fører en stejl indkørsel op til fotograf og elektriker Allan Kartin. Han rejste som ung rundt i hele verden, men hjemme i Danmark besøgte han jævnligt de gamle skibe fra frihavnen.

Efter flere besøg endte han for 30 år siden med at købe sit nuværende hjem, ligesom andre fra frihavnsfællesskabet.

»På et tidspunkt kom jeg hertil og blev virkelig indtaget af den smukke natur – og så var der jo fest og glade dage på bondegården,« husker han.

Den nye landsby

Fem minutters kørsel fra Gravlev ligger en gammel landejendom – Hulgaden 17 – hvor høns og geder byder besøgende velkommen. Her bor norske Espen Bregnballe Holte, som flyttede til Syddjurs for tre år siden sammen med sin kæreste. Parret på hhv. 29 og 27 år har en lille søn på to år og lever det, mange nok vil kalde spartansk. Deres liv giver på anden vis et indblik i, hvordan man kan etablere et moderne bofællesskab.

De har før haft lejere boende og drømt om at etablere et bofællesskab.

»Men nu har vi fået barn og mærker, at nej, vi vil gerne have vores private hus. Derfor synes vi, det kunne være rigtig fedt at være sammen om projekter. Det kan være på gården eller andres ejendomme.«

Espen Bregnballe Holte forestiller sig f.eks., at man kunne bygge et andet hus på grunden, så de sammen med andre kan bo fælles, men spredt ud.

»Bosætninger i naturen på naturens præmisser, men fælles om projekter på gården,« forklarer han uddybende.

Landsbytilflytter: Vi er suget ind i stærkt lokalmiljø

JP Aarhus besøger nordmanden på én af årets koldeste dage, hvor kæresten er hjemme i Norge med drengen, og gulvvarmen, som Espen Bregnballe Holte selv har indlagt, ikke fungerer. Men huset er charmerende, og varm kaffe og levende ild i brændeovnen gør det ikke værre.

Gederne leverer mælk, som Espen Bregnballe Holte og hans kæreste laver til fetaost og sælger. De håber på sigt at kunne etablere et bofællesskab på deres godt otte hektar store landejendom fra 1880. Foto: Tania Carstens Lund Der arbejdes på at gøre nedlagte landejendomme til kollektiver.

»Jeg føler ikke, jeg har fået dårligere sociale relationer, fordi vi er flyttet på landet. Kvaliteten af mine sociale relationer er bedre end før, hvor jeg boede i byen. Der var for mange mennesker at forholde sig til og kaos. Her føler jeg, at jeg møder mennesker på en mere autentisk måde. Vi har mange ting til fælles.«

Drømmen for tilværelsen er, i fællesskab med naboerne spredt i området, at blive mere eller mindre selvforsynende. Herfra vil parret sælge nødder og bær, majs og hamp, som de dyrker på grunden og honning fra bierne, der allerede leverer gyldne dråber. Mælken fra gederne laver de allerede fetaost af med stor succes.

Og i øjeblikket er de ved at etablere et maskin- og arbejdsfællesskab blandt småproducenterne i området.

Færgen på Mols: Gruppe kan ikke få armene ned efter møde i Folketinget

Tanken er, at de indkøber fælles maskiner og hjælper hinanden med større projekter på gårdene. Når året er omme gøres regnskabet op, og de, der har arbejdet meget får ”løn” af dem, der har fået lavet meget arbejde, men ikke ydet lige så meget.

»De fleste kender hinanden, så det sker af sig selv,« forklarer han slutteligt om samarbejdet i lokalsamfundet.