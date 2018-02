»Et løft i den rigtige retning«: Godt fire millioner kroner ekstra til ældre i Syddjurs

4,5 mio. kr. Så meget får Syddjurs Kommune i 2018 og de følgende år til at skabe mere tryghed og værdighed for ældre borgere.

De godt 4 mio. kr. er resultatet af regeringens og Dansk Folkepartis forlig om finansloven for 2018, der giver 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

På det seneste møde i udvalget for Sundhed, Ældre- og Socialområdet fik udvalget en orientering om, hvad finansloven vil betyde for Syddjurs. Men præcis hvad pengene skal bruges til, afventer nærmere diskussion i både udvalg og byråd.

Hellere bruge lidt mere tid og så gøre det rigtige. Jan Fischer, udvalgsformand Sundhed, Ældre- og Socialområdet Hellere bruge lidt mere tid og så gøre det rigtige.

»Vi venter på et udspil fra direktionen og skal i gruppen have diskuteret, hvad vi har idéer og forslag,« siger udvalgsformand Jan Fischer (S).

Flere sosu’er

Han regner med, at direktionen ved et af de kommende udvalgsmøder præsenterer et forslag om, hvor pengene kan bruges bedst, men derefter afventer altså en nærmere drøftelse.

»Vi skal tænke over, hvor vi får mest for pengene. Hellere bruge lidt mere tid og så gøre det rigtige,« siger Jan Fischer.

Et helt oplagt sted at fokusere er de varme hænder – flere sosu-assistenter. Kommunen har nogle steder svært ved at finde medarbejdere, så et forslag kunne ifølge udvalgsformanden være at tilbyde medarbejdere på deltid en opgradering til fuld tid.

Så mange penge får de østjyske kommuner Med finansloven 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. De fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle på ældreområdet. Favrskov: 3.804.000

Norddjurs: 4.104.000

Odder: 2.232.000

Skanderborg: 4.488.000

Syddjurs: 4.464.000

Aarhus: 22.056.000

»Men vi er ikke færdige med emnet. Nu er vi gået i tænkeboks hver især for at finde ud af, hvor vi skal sætte ind. Vi skal ud at høre dem, som har det daglige ansvar, og få gode råd til, hvor pengene bruges bedst.«

Helt overordnet mener Jan Fischer, at pengene giver et løft i den rigtige retning.

»Det er et skridt på vejen, så vi kan gøre tingene bedre og mere professionelt.«

»Men vi kunne bruge mange flere penge,« understreger han med henvisning til udligningsreformen, som ifølge mange kommuner uden for hovedstadsområdet er urimelig i fordelingen af statslige kroner.

Mindre fravær og frit valg

Ud over et løft til ældreplejen er der i finansloven også afsat 60 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende samt bedre rammer for en værdig død for ældre borgere. For Syddjurs svarer det til 450.000 kr. årligt til hvert af de to områder.

Der er på landsplan også afsat en ansøgningspulje på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til nye kommunale initiativer, der skal nedbringe sygefraværet.

I 2018 afsættes der derudover 61 mio. kr. og i 2019 og frem årligt 50 mio. kr. til at indføre frit valg på genoptræning for ældre, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, ligesom der årligt i 2018-2021 afsættes en pulje på 25 mio. kr. til en forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet.