Færgen på Mols: Gruppe kan ikke få armene ned efter møde i Folketinget

En succes. Sådan definerer Christian Haubuf, socialdemokratisk byrådsmedlem i Syddjurs, det møde, han og seks andre i sidste uge var til i Folketingets transportudvalg. Her afleverede de over 8.000 underskrifter for at understrege Djurslands ønske om daglig færgefart til og fra Ebeltoft hele året.

»Vi kan ikke få armene ned. Vi havde selvfølgelig et håb om, at de ville modtage os og lytte, men vi havde ikke regnet med at opnå det, vi tror, vi har opnået,« siger Christian Haubuf, der oplevede transportudvalget som meget interesseret.

Molslinjen begyndte allerede i 2013 at skære i den daglige sejlads mellem Ebeltoft og Sjællands Odden, og i 2015 blev ruten en ren turistrute, som betjener Ebeltoft i weekender og ferier i sommerhalvåret. Det har en række interessenter på Djursland, som JP Aarhus tidligere har beskrevet, sat spørgsmålstegn ved.

Men der er ikke passagergrundlag til daglig sejlads til og fra Ebeltoft, lyder argumentet fra Molslinjen, som er det eneste selskab, der har lov at betjene de to havne.

Men nu tyder noget på, at der er en åbning.

Tror du på, der kommer daglig færge fra Ebeltoft?

»Ja, det tror jeg da,« siger Christian Haubuf.

Undersøgelse i gang

Så meget vil Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre og medlem af transportudvalget, ikke love. Men han anerkender, at gruppen fra Ebeltoft har grund til at være glade.

»Der var en bred holdning i udvalget om, at det her skal vi arbejde videre med og have undersøgt til bunds,« siger han.

Efter gruppens besøg drøftede udvalget sagen, og medlemmerne blev enige om at iværksætte en undersøgelse af, hvordan det kan være, at kun Molslinjen må bruge havnene i Ebeltoft og Odden. Det er en sikkerhedsrapport fra nogle år tilbage, som angiveligt konkluderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade andre end Molslinjen besejle havnene.

I august spurgte Leif Lahn (S) transportministeren, om det er korrekt, at Molslinjen har monopol på at sejle fra Ebeltoft Færgehavn, så det er udelukket for andre selskaber at besejle ruten. Svaret var, at havnens tilladelser begrænses til færgefart mellem Ebeltoft og Odden, og at havnen alene må benyttes af Molslinjen.

Det er dét, som transportudvalget undrer sig over og vil have belyst baggrunden for.

»Dengang blev det jo afvist, at andre selskaber kan besejle havnene. Men der vil vi gerne et spadestik dybere. Hvad er egentlig grunden til det?« siger Kristian Pihl Lorentzen.

En færge til og fra Mols Molslinjen hed indtil 2017 Mols-Linien.

Aktieselskabet Mols-Linien blev stiftet tirsdag 22. oktober 1963 for at etablere en såkaldt »nordlig fugleflugtslinje« over Kattegat.

18. maj 1966 stævnede Mette Mols, og siden Maren Mols, ud fra Ebeltoft – 34 kr. for en bil med fører én vej og 51 kr. for en dobbelttur kostede det.

I 1998 indgik Mols-Linien en aftale med konkurrenten Cat-Link, der sejlede mellem Kalundborg og Aarhus. Det betød, at Mols-Linien fra 1. januar 1999 overtog Cat-Links og Scandlines sejladser på Kattegat.

I 2015 blev ruten Ebeltoft-Sjællands Odde en ren turistrute, der kun sejles i sommermånederne.

»Og så besluttede vi at bede ministeren om en nærmere vurdering af potentialet for daglig færgefart fra Ebeltoft,« tilføjer han og understreger, at der ikke er truffet nogen beslutninger, men at der nu er sat gang i en proces for at få sagen nærmere belyst.

Andre skal have chancen

Daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden passer godt med Venstres målsætning om et sammenhængende Danmark i bedre balance, og kan det lade sig gøre at lade et andet rederi sejle ruten, mener partiets transportordfører også, at det skal være muligt.

»Det er noget, markedskræfterne bestemmer. Er der et rederi, som kan se en forretning i det – der er også tale om en færge mellem Grenaa og Hundested – så er det ikke noget, vi skal forhindre politisk,« siger han.

Fra Socialdemokratiet er der enslydende toner. Lennart Damsbo-Andersen, formand for transportudvalget, bor på Lolland og har, med egne ord, ingen aktier i, om Molslinjen sejler til og fra Ebeltoft. Men set udefra forstår han ikke, at man ikke skulle kunne have et andet selskab til at besejle ruten.

»Hvis behovet er der, og der er nogen, som ønsker at sejle ruten, er det da tudetosset, at man ikke kan det,« siger han.

DF’s udvalgsmedlem Kim Christiansen har tidligere været til borgermøde i Ebeltoft, og frustrationen fra Ebeltoft-delegationen var således ikke ny for ham.

Er der ingen sikkerhedsmæssige forhindringer for, at andre kan sejle ruten, mener han, at det skal være muligt for andre selskaber at byde ind på ruten.

»Nu er vi politisk i gang med at undersøge, om vi kan lade andre besejle havnene, så vi kan åbne op for det. Hvis ikke Molslinjen gider, skal andre have muligheden,« understreger han.

Debat: Molslinjen sjofler Ebeltoft

»Lige nu har Molslinjen en slags monopol, fordi andre ikke kan lægge til ved havnene. Vi politikere kan sørge for, at alle har lige adgang til færgelejerne, så må vi se, om det kan få Molslinjen til at skrue op for trafikken, hvis der er andre, der byder sig til. Det er ikke til at vide.«

Kundegrundlag undrer

Kim Christiansen har svært ved at tro på, at der ikke er et kundegrundlag, og peger på, at Molslinjen skar i afgangene og efterfølgende konkluderede, at der ikke var passagergrundlag til daglig sejlads fra Ebeltoft.

Mols ohøj: Er der en færge i sigte?

»Det er jo lidt som hønen og ægget. Det er klart, at når man skærer afgangene så kraftigt, og der sejler færre og færre færger, vil flere og flere søge til Aarhus. Så bliver det et selvskabt problem.«

At det skulle tage en ekskursion fra Ebeltoft til Christiansborg at få sat gang i en undersøgelse, viser ifølge Kim Christiansen, hvor vigtigt det er med muligheden for, at borgere kan få foretræde og skubbe på en proces.