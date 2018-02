Madevents, en musikfestival, comedy-shows, foredrag og skaterprojekter. Listen er lang, når 21-årige Louise Skytte Søyland fortæller om Rampens ungeprojekter på Maltfabrikken i Ebeltoft.

Louise Skytte Søyland er formand i det kreative miljø, der to gange om måneden har arrangementer for byens unge i alderen 16-26 år. Et vigtigt initiativ, mener formanden, der ikke synes, at området ellers har meget at tilbyde den aldersgruppe.

Fredag eftermiddag tog borgmester i Syddjurs Ole Bollesen og Dagmar Brendstrup, formand i fonden ved samme navn, det første spadestik til den nye Maltfabrik, der fortsat skal være hjemsted for bl.a. Rampen.

Louise Skytte Søyland har svært ved at skjule sin begejstring for »byens nye kernepunkt«, som hun kalder fabrikken, der forventes at stå færdig i 2019.

»Vi glæder os. Det er fedt, at vi unge bliver vægtet så højt. Uden Maltfabrikken ville der ikke være et sted for unge i byen,« lyder det fra formanden.

Begyndte med skoleprojekt

Det kan du opleve på den nye Maltfabrik: Mikrobryggeri

Et nyt samlet bibliotek, museum og arkiv

Kaffe- og madhus

Kulturhus – et spillested

Øvelokaler for musikere

Grønne arealer med legepladser

For fem år siden fik to gymnasiepiger fra Rønde til opgave at lave noget for unge i lokalområdet i forbindelse med et skoleprojekt. I samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole og Maltfabrikken skabte de to piger et ungekulturmiljø. Projektet blev døbt Rampen med inspiration fra Maltgårdens gamle siloer og store ramper, der var i de lokaler, som gruppen fik tildelt.

Den gang var lokalerne slidte, men gruppen trak i arbejdstøjet, og de gamle, historiske omgivelser blev forvandlet til et ungt miljø.

Med en historisk konskovl fra Museum Østjylland tog borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, og formand for fonden Dagmar Brendstrup fredag det første spadestik til den nye Maltfabrik. FOTO: Tanja Carstens Lund

I dag består kernegruppen af 13 ildsjæle, men til de månedlige arrangementer er der mellem 50-100 deltagere hver gang, fortæller Louise Skytte Søyland, der har været en del af Rampen i over fire år. Med fabrikkens nye arealer håber hun, at de i fremtiden kan lokke flere til.

»Vi forventer klart, at det bliver et sted, hvor vi kan udvikle os. Et samlingspunkt, hvor vi kan inspirere og hjælpe hinanden.«

Fokus på andet end alkohol

Ud over Rampens egne arrangementer bliver lokalerne også brugt af elever fra høj- og efterskoler. Ligegyldigt hvem der bruger stedet, ønsker Rampen at samvær og kreativitet er i fokus. Modsat de fleste andre musikfestivaler og events for unge er alle arrangementerne hos Rampen derfor alkoholfri.

»Vi vil fjerne fokus fra alkohol og være med til at skabe en sund ungekultur,« fortæller formanden.