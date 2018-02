Mols ohøj: Er der en færge i sigte?

Omkring fire timer kommer det til at tage, når en gruppe fra Syddjurs torsdag drager til Christiansborg for at tale for en fast og daglig færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Sjællands Odde. Eksisterede den forbindelse i dag, ville turen kunne tages på omkring tre timer alt efter trafikforhold.

Men der er ifølge Molslinjen ikke passagergrundlag for daglig sejlads mellem Ebeltoft og Sjællands Odde.

Molslinjen har siden 2015 kun sejlet til og fra Ebeltoft i weekender, på helligdage og i ferier i sommerhalvåret. I år sejler første færge fra Ebeltoft i påsken sidst i marts, og der er i alt planlagt 192 afgange fra Ebeltoft – fortrinsvis med Express 1, som netop er ombygget til at kunne tage 1.400 passagerer.

»Billige og effektive rejser er vores metier, og det er ikke en mulighed fra Ebeltoft,« konkluderer Jesper Maack, kommunikationschef hos Molslinjen.

Den konklusion stiller Styregruppen for Daglig Sejlads Ebeltoft-Odden sig dog undrende overfor. Torsdagens tur til Christiansborg skyldes, at de har fået foretræde for Folketingets Transport-, Byg- og Boligudvalg klokken 10.30, hvor de på et kvarter vil aflevere 8.277 underskrifter og argumentere for, hvorfor en fast færgeforbindelse vil være rentabelt.

»Vi taler jo ikke timedrift, men to sejladser om morgenen og en sejlads hjem sidst på dagen,« siger Christian Haubuf, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Syddjurs og manden, der for år tilbage indledte kampen for at få en fast forbindelse igen.

»Det er en lang sej kamp, som ikke klares med et snuptag. Men jeg tror på, at vi på sigt får genoplivet ruten,« siger Ole Bollesen.

Hans håb er, at torsdagens møde munder ud i, at transportudvalget enten bakker op om, at Molslinjen bør sejle ruten dagligt eller alternativt, at det indvilger i at arbejde målrettet mod, at Ebeltoft Havn åbnes for, at andre færger kan sejle ruten.

Politisk opbakning

Det er der også politisk opbakning til i Djursland, hvor borgmestrene står sammen om at få etableret fast færgesejlads igen.

Efter styregruppens møde med transportudvalget overtager rådhuset på Syddjurs efter aftale stafetten og kampen for en fast færgeforbindelse, siger borgmester Ole Bollesen.

»Jeg hører især fra de mennesker, som sidder i kø. Det er så frustrerende, at der ligger en færgehavn, som er lige til at åbne, men som man ikke kan bruge, fordi færgeselskabet på et forkert grundlag vurderer, at der ikke er markedsgrundlag for det,« siger Ole Bollesen, der tror på en genoplivning af ruten.

»Det er en lang sej kamp, som ikke klares med et snuptag. Men jeg tror på, at vi på sigt får genoplivet ruten,« siger Ole Bollesen.

Ebeltoft-Odden Molslinjen har monopol på at besejle Ebeltoft og Sjællands Odden.

Siden 2015 har færgen kun sejlet fra Ebeltoft i sommerhalvåret i weekender, på helligdage og i ferier.

En tur fra Ebeltoft til Sjællands Odde tager 55 minutter.

Passagertal for turistsæsonen 2016 Ebeltoft-Sjællands Odden:

Maj: 16.000 passagerer, 6.101 personbiler

Juni: 17.000 passagerer, 5.851 personbiler.

Juli: 49.000 passagerer, 16.138 personbiler

I juli 2017 blev færgesejladsen fra Ebeltoft beskåret mere end tiltænkt pga. en motorskade, som betød, at der kun sejlede færger fra Ebeltoft fredag-søndag. Passagertal for turistsæsonen 2017 Ebeltoft-Sjællands Odden: Maj: 10.000 passagerer, 3.729 biler

Juni: 15.000 passagerer, 5.723 personbiler

Juli: 13.000 passagerer, 4.110 personbiler

Tallene er ikke overførbare til hverdage, eftersom turister står for en stor del af færgesejladsen i sommertiden. Kilde: Danmarks Statistik

Han mener, at markedet for passagerer er de over 200.000 beboere i og omkring Djursland.

»Jeg har med mine medarbejdere kigget på tider fra det sydlige Randers, Djursland og det nordlige Aarhus. Og det går hurtigere, hvis de tager over Ebeltoft-Odden, end hvis til de kører til Aarhus,« siger han og begrunder det med, at turen til Sjælland fra Aarhus tager 20 minutter længere end den fra Ebeltoft.

Det er kollegaen i Norddjurs helt enig i. En færge vil desuden kunne lette den i forvejen trængte E45.

»Jeg mener, vi har en god sag med de trængselsproblemer, vi alle oplever til Aarhus og langs E45. Der er brug for en korridor til Sjælland nord for Aarhus,« siger borgmester Jan Pedersen, der undrer sig over, at Molslinjen kan afskrive potentialet for en daglig Ebeltoft-rute uden at afprøve det.

»Hvordan ved de det uden at have afprøvet det. Jeg tror, markedet har forandret sig de seneste år, og jeg undrer mig over, at de ikke ser et potentiale i at afprøve en mere stabil drift.«

Erhvervslivets ønske

Havnen i Ebeltoft er af sikkerhedsmæssige årsager forbeholdt Molslinjens færgesejlads, men i Djursland lyder ønsket, at andre selskaber får muligheden for at sejle derfra, hvis ikke Molslinjen ønsker at sætte daglige afgange ind.

»Der skal selvfølgelig ikke sejle halvtomme skibe, men mener Molslinjen ikke, det er rentabelt, er det fair nok, så bør andre bare kunne komme til,« siger Christian Haubuf fra Styregruppen for Daglig Sejlads Ebeltoft-Odden.

Noget han håber, at transportudvalget på Christiansborg vil give tilsagn om.

En undersøgelse, styregruppen foretog blandt erhvervslivet i Syddjurs i 2015, viste, at 85 pct. af de i alt 51 respondenter har medarbejdere med behov for at rejse til og fra Sjælland en gang om måneden, og at 62 pct. helt sikkert ville vælge færgen fra Ebeltoft, hvis den havde flere daglige afgange. 24 pct. svarede ” ja, i nogle tilfælde” til sidstnævnte. Bare 14 pct. svarede næppe.

Debat: Molslinjen sjofler Ebeltoft

Behovet hos erhvervslivet er stadig aktuelt, lyder det fra Djurslands erhvervsforening Business Djursland. Formand Bjarne Nielsen fortæller, at hans oplevelse er, at man i erhvervslivet har tilpasset sig til det næstbedste alternativ – via Aarhus - men at erhvervslivet har meget at vinde, hvis der blev etableret en daglig sejlads fra Ebeltoft morgen og aften.

»I min egen tid tog jeg mange bestyrelsesmøder i København, og jeg brugte altid færgen fra Ebeltoft. Jeg er bosat i Auning, så jeg kunne køre på 45 minutter før og køre ombord på Blue Class. I dag ville jeg skulle afse noget, der ligner halvanden time til Aarhus, fordi man aldrig ved, hvor lang tid det tager forbi Skejby og ned omkring havnen,« siger han.

Han har svært ved at tro på, at Molslinjens estimat omkring et manglende passagergrundlag passer, men vil i stedet for at lange ud efter Molslinjens vurdering hellere have politikerne på Christiansborg til at give tilsagn om, at andre færgeselskaber kan byde ind på ruten. Der har nemlig været meldt forskelligt ud om, hvorvidt Molslinjen har monopol på at sejle ruten eller ej.

»Én siger et, og en anden siger noget andet. Vi er nødt til at få det afklaret, ellers er der aldrig andre, der byder ind på ruten.«

Torsdag får Styregruppen for Daglig Sejlads Ebeltoft-Odden sponsoreret turen af Kaløvig Taxa, som kører dem fra Ebeltoft til færgeterminalen i Aarhus. Resten af vejen sponsorerer Molslinjen efter at være blevet spurgt.

En million færgebilister på vej mod Østhavnen

Som kommunikationschef Jesper Maack bemærker: »Vi kan jo på mange måder godt forstå områdets ønske om mere sejlads – vi ville ønske, at det kunne give kommerciel mening for os at sejle mere.«