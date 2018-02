Fredag formiddag fik en 85-årig kvinde besøg i sit hjem i Hornslet af en ukendt kvinde, som udgav sig for at være læge.

Den ukendte kvinde tilbød den 85-årige massage, men tilbuddet viste sig at være et led i et tricktyveri.

Den ældre kvinde fik stjålet et guldur.

Gerningsmanden beskrives som: