112.405 kr. årligt indtil pension: Kommune har udregnet, hvor meget et trafikoffer koster

En cyklist bliver ramt af en lastbil og mister sit ene øre og to tredjedele af det ene bryst. Derudover brækker vedkommende alle ribben i den ene side, får den ene skulder presset ud af skulderskålen og ansigtet knust.

Offeret overlever, men ligger to uger i koma og fem uger i respirator.

Ulykken koster selvklart noget på den personlige konto hos offeret og de pårørende. Men ser man bort fra de tragiske omstændigheder og ser på de økonomiske konsekvenser, bliver det tydeligt, hvor godt det kan betale sig at forebygge trafikulykker.

Eksemplet ovenfor er ét af flere, som fremgår af en netop offentliggjort rapport lavet af Rambøll for Syddjurs Kommune. Teknik og miljø-afdelingen i Syddjurs har ønsket at få undersøgt, hvad det reelt koster kommunen, når folk kommer til skade i trafikken.

For mens en trafikulykke kan være dyr på mange andre parametre end økonomi for de personligt involverede, så koster det kommunen dyrt, når vi indbyggere kommer til skade i trafikken.

Det fortæller Arne Gynther, der er konstitueret chef for teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

I dag bruger Syddjurs Kommune to millioner kroner om året på forebyggelse af trafikulykker og såkaldt forbedring af den oplevede tryghed på vejene. Men Rambølls analyse viser til sammenligning, at kommunen samlet set vil komme til poste mellem 18 og 46 mio. kr. bare i de borgere, som i 2016 kom til skade i trafikken.

»Jeg hæfter mig ved, at det er nogle store tal, vi taler om. Det giver nogle gode argumenter for, hvorfor vi skal afsætte noget ekstra for at gøre vejene sikre og sætte ind over for spirituskørsel og ungekørsel – ting, der er særligt vigtige i vores område,« siger Arne Gynther.

»Når en 20-årig bliver invalid resten af livet, er det altså noget, der tæller i økonomien.«

Dyr efterregning

Den omtalte ulykke ovenfor er naturligvis dyr i hospitalsophold og behandling, men selve behandlingen er faktisk ikke forfærdelig dyr for kommunen. De offentlige udgifter er estimeret til 792.323 kr., hvoraf der blandt andet går 94.105 kr. til operationer på hoved og hals, og 32.886 kr. til plastikkirurgisk rekonstruktion. Men Syddjurs Kommune vil ”kun” skulle betale 45.000 kr.

Til gengæld står kommunen for størstedelen af de efterfølgende udgifter til rehabilitering, genoptræning og efterfølgende forsørgelse, som måske er førtidspension eller fleksjob.

Det koster en trafikulykke kommunen Trafikulykker med personskade kan opdeles på tre overordnede kategorier: Trafikulykker med sammenstød fra siden eller frontalt.

Trafikulykker, hvor tilskadekomne er ramt bagfra.

Trafikulykker, hvor tilskadekomne er fodgænger eller cyklist. Udgifter det første år for hver ulykkestype Fra siden eller frontalt: Let: 228 kr.

Alvorlig: 411.332 kr. Bagfra: Let: 228 kr.

Alvorlig: 117.247 kr. Fodgænger eller cyklist: Let: 398 kr.

Alvorlig: 510.578 kr. Totale årlige udgifter efter det første år Fra siden eller frontalt: Alvorlig: 116.405 kr. Bagfra: Alvorlig: 112.405 kr. Fodgænger eller cyklist: Alvorlig: 272.405 kr. Kilde: Rambøll

Jobcenter Syddjurs vurderer f.eks., at den omtalte tilskadekomne har behov for 22 uger før evt. sygedagpenge eller fleksjob.

Offeret i den beskrevne ulykke kommer således til at koste det offentlige 236.472 kr. i det første år, hvoraf 111.544 kr. betales af kommunen. De efterfølgende år forventes den ene tilskadekomne at koste kommunen 112.405 kr. årligt indtil pensionsalderen.

Påvirkning af forebyggelse

Analysen af, hvor meget trafikulykker koster kommunalt, er ret dybdegående, fordi man har ladet samtlige relevante forvaltninger forholde sig til en række fiktive og virkelige ulykker set ud fra den erfaring, der er med trafikofre.

Idéen til at få udarbejdet analysen opstod, fordi man i forvaltningen oplevede, at det var svært for eksempelvis politikerne at forholde sig til en række store samfundsøkonomiske konsekvenser af eksempelvis ulykker.

»Når vi arbejder med trafiksikkerhed, har vi hidtil kun skrevet de samfundsøkonomiske ting ind. Men vi har kunnet mærke, at det ikke rigtig siger nogen noget. Hvad betyder det reelt, at det koster 32 mio. kr., at én person dør?« spørger teknik- og miljøchef Arne Gynther.

Rapporten fra Syddjurs er en måde helt konkret at udpensle, hvad der koster hvad. Og det er der ifølge Syddjurs Kommune ikke kendskab til er gjort andre steder efter kommunalreformen.

»Når vi hvert år skal bede om penge for at få lavet noget, fandt vi på at se på, hvad det egentlig koster kommunen, at der er flere eller færre trafikuheld. Det her var noget, som vi troede og håbede på kunne være med til at påvirke, at der sættes penge af til trafiksikkerhed,« forklarer han.

Resultaterne blev fremlagt på den årlige nationale konference inden for infrastrukturområdet – Vejforum 2017 – hvor der var fuld sal. Resultaterne er nemlig ikke enestående for Syddjurs Kommune, men kan, hvis man maler med den brede pensel, overføres til alle landets kommuner. Arne Gynther har således aftaler med en række kolleger fra andre kommuner om at sende den endelige rapport.

I den kan man nemlig ret præcist se, hvad det koster, når en borger kommer ud for en mere eller mindre alvorlig ulykke.

»Kan vi få fjernet de potentielle ulykker, sparer vi penge på en anden konto,« konkluderer Arne Gynther.

Trafikdrab billigst

Et andet eksempel, som illustrerer, hvilke udgifter en relativt klassisk ulykke medfører, beskriver en bilist, der bliver påkørt bagfra af en bil. Bilisten får først stillet diagnosen hjernerystelse, men får forholdsvis hurtigt derefter også konstateret piskesmæld med ondt i nakke og hoved, forvirring og koncentrationsbesvær til følge. Tre måneder efter ulykken mister offeret sit job.

Sådan en ulykke kan munde ud i flere scenarier, som er mere eller mindre bekostelige. Ifølge Syddjurs Kommune kan man forvente, at vedkommende får 22 ugers sygefravær, muligvis helt op til tre år. Alternativet er en jobafklaringsperiode, som i bedste tilfælde resulterer i, at vedkommende kommer tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid. Personer med piskesmæld ender dog ofte med at være forsørget af det offentlige resten af deres arbejdsliv. Det vil i så fald give kommunen udgifter for 103.054 kr. i det første år og efterfølgende 112.405 kr. hvert år, hvis personen skal på førtidspension eller i fleksjob.

Der var begejstring, da forvaltningen fremlagde den foreløbige rapport på et af byrådets temamøder.

»Reaktionerne var, at det var fantastisk med sådanne oplysninger,« siger Arne Gynther.

Sideløbende med den rapport, Syddjurs har fået udarbejdet, har Finansministeriet opjusteret værdien af et liv set med statistiske øjne. Det betyder, at ministeriet i dag regner os alle sammen for værende 32 mio. kr. værd mod tidligere 18 mio. kr.

Men den ultimative personskade koster faktisk ikke kommunerne ret meget, viser analysen i Syddjurs. Ved et dødsfald bortfalder der selvfølgelig en skatteindtægt, men samtidig også en såkaldt serviceforpligtelse og tilskuds- og udligningseffekt, som i sidste ende opvejer hinanden.