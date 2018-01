Til hest: Nye stier i Nationalpark Mols Bjerge

Istidslandskabet i Mols Bjerge egner sig fortrinligt til rideture med sit kuperede terræn og magiske udsigter.

Derfor er der da også rigtig mange ryttere, der nyder at ride i de danske bjerge. Og nu bliver det endnu bedre at tage på ridetur i Mols Bjerge.

Det skyldes, at Nationalpark Mols Bjerge i fællesskab med flere lokale rideklubber og Naturstyrelsen Kronjylland har taget fat om tøjlerne for at forbedre rideoplevelsen på en række nye ridestier.

Alle veje går til Mols

Allerede til sommer vil ryttere derfor kunne ride på deres heste på nyopmærkede stier hele vejen rundt om Mols Bjerge, og de vil samtidig kunne benytte to tværgående stier.

De tværgående stier går uden om de nye store indhegninger, og det betyder, at rytterne ikke ustandseligt skal stige ned og op på deres heste for at åbne låger.

»Den længste rute er på over 20 km,« oplyser nationalparken i en pressemeddelelse.

Der er rig mulighed for at kombinere ruterne på forskellige måder, så man kan ride både endnu længere, men også kortere ture.

Heste-p

Rideruterne i nationalparken bliver dagligt benyttet af de lokale ryttere, men der kommer også rigtig mange ryttere på besøg med deres heste fra nær og fjern for at nyde en tur i Mols Bjerge.

Derfor er det vigtigt med centrale steder, hvor der er de rette faciliteter med parkeringsmuligheder.

Ridestierne kan tilriddes fra flere forskellige indgange til bjergene, men meget vigtige, især for ryttere og heste på besøg, er de to hestetrailerpladser ved henholdsvis Agri Bavnehøj og Strandkær.

»De pladser bliver naturlige indgange til bjergene på grund af deres beliggenhed tæt på det asfalterede vejnet, deres rummelighed og faciliteter,« hedder det fra Nationalpark Mols Bjerge.

Her er nemlig plads til at sætte hestetraileren, der er bomme til at binde hestene, og der er drikkevand, hvis hesten er tørstig efter en hård tur i det smukke kuperede terræn.

Folde udfordrer

»Det har været en direkte årsag til at gå i gang med det store arbejde med at forbedre rideoplevelsen, at der er kommet nye storfolde i Mols Bjerge. Storfoldene har stor betydning for naturplejen, men har samtidig gjort det svært at ride i det gamle ridestisystem uden ustandseligt at skulle af hesten for at trække igennem lågerne,« står der i pressemeddelelsen.

Lokale rideklubber og ryttere gjorde under Nationalpark Mols Bjerges arbejde med at lave ny nationalplan for 2018-24 opmærksom på de nye udfordringer.

Holder stormøder

»Det er den direkte årsag til, at Nationalparken tog fat om tøjlerne og gik ind i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland om at forbedre rideoplevelsen. I den forbindelse har der været to stormøder med de lokale rideklubber, hvor lokale rytterne har budt ind med deres store viden om rideforhold i Mols Bjerge. Til sommer er stierne mærket op,« lover nationalparken.

Der bliver desuden udarbejdet nye kort med ridestierne.