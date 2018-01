Fattigrøvene nordpå og de rige på solkysten. Sådan lød definitionen, da kommunerne på Djursland i 2007 blev samlet i to – Syd- og Norddjurs.

Og ifølge daværende borgmester for Norddjurs, Torben Jensen fra Borgerlisten, var der ikke mange, som troede på, at projektet med Norddjurs ville lykkes.

Vi kunne stort set ikke præstere mere. Det er den mest aktive periode, jeg har været med i. Torben Jensen, tidligere borgmester Norddjurs Vi kunne stort set ikke præstere mere. Det er den mest aktive periode, jeg har været med i.

Trap Danmark udkom mandag med et stort bind, der som et led i den store danmarksfortælling bl.a. fortæller historien om Norddjurs. Både om området historisk, landskabsmæssigt og om kommunesammenlægningen, der betød, at Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø kommuner og halvdelen af Sønderhald Kommune blev til Norddjurs Kommune.

JP Aarhus har spurgt Torben Jensen, som stod i spidsen for den nye Norddjurs Kommune, hvordan han oplevede den første tid.

»TV 2 og andre medier gjorde det til et umuligt projekt – at tre fattige kommuner og en halv velhavende gik sammen. Der var ikke mange, der troede, det kunne blive en succes. Men det synes jeg egentlig, vi har vist, at det kunne,« siger Torben Jensen her 11 år senere, hvor han er gået på pension fra det politiske liv og beskæftiger sig med sit fritidslandbrug og en række bestyrelsesposter.

Norddjurs i tal Indbyggere (2017): 38.099 personer.

Grenaa Havn var i 2016 landets sjettestørste fiskerihavn med omkring 3 pct. af de landede fisk i danske havne (opgjort efter værdi).

Pris for et gennemsnitligt parcel- eller stuehus pr. kvm (2016):

Norddjurs: 6.700 kr.

Syddjurs: 9.900 kr.

Danmark: 12.500 kr. Pendling Arbejdsstyrke i Norddjurs (2015): 13.947, arbejdede på ca. 2.100 arbejdssteder i Norddjurs Kommune.

Heraf boede de 10.507 i kommunen.

3.440 pendlede fra andre kommuner.

Cirka 5.836 af de 16.272 beskæftigede i Norddjurs pendlede til arbejde uden for kommunen. Kilde: Trap Danmark

Heldig udligningsreform

Fiskeriet har altid spillet en stor rolle langs kysten på Djursland, og ifølge Torben Jensen var det faktisk også investeringer i Grenå Havn, som betød, at den ny kommune blev skubbet i den rigtige retning.

Erhvervsmanden Karsten Ree investerede i en udvidelse af havnen, hvilket satte kommunen i stand til at servicere den ny havvindmøllepark, der blev bygget ud for Grenaa i 2012‑13.

»Han købte jo på en gang erhvervsjord for 30 mio. kr. Det var vi ikke vant til,« siger Torben Jensen.

»Det var en fantastisk aftale for Norddjurs. Det var virkelig en gave. Og vindmølleeventyret resulterede jo i Djurs Wind Power, som har givet et løft til Grenaa og virksomheder på hele Norddjurs,« siger Torben Jensen.

Og med en udligningsreform, som faktisk favoriserede Norddjurs Kommune med et plus på omkring 50 mio. kr., fik kommunen en god start.

»Vi byggede en ny svømmehal i Grenå for 40-50 mio. kr. Det troede ingen, vi kunne løfte, men behovet var der, og jeg syntes, det var et godt signal at sende – at der var gang i den, og vi kunne ting,« fortæller han.

Samtidig blev der bygget et bibliotek og kulturhus i Auning, så den nye kommune reelt havde to fyrtårne, og ved hjælp af ældrebolig-loven kunne kommunen gennemføre en ældreboligplan for omkring en halv milliard, uden at det reelt kostede den noget.

Kronprins Frederik er protektor for Trap Danmark og var med, da seks nye udgivelser om Danmark blev præsenteret mandag formiddag i Aalborg - på billedet sammen med Lasse Bolander, bestyrelsmedlem i Trap Danmark. Foto: Lars Horn/Baghuset.

»Det, tror jeg, var med til, at vi fik mange positive historier. Og da krisen kom, var der ikke krise blandt håndværkerne i Norddjurs,« konkluderer Torben Jensen, der blev borgmester efter et forlig med Socialdemokraterne.

Politikere og borgere

Forventningen var ellers, at borgmesterposten for den nye kommune ved kommunalvalget ville gå til Jens Peter Jellesen fra Venstre, daværende borgmester i Nørre Djurs Kommune. Men Torben Jensen, daværende borgmester i Rougsø, indgik på valgnatten en aftale med Socialdemokraterne.

»Nogen syntes, at jeg med 13 års erfaring fra Rougsø kunne bruges i en ny kommune. Udadtil var der meget dramatik, men indadtil var der det faktisk ikke,« siger han, der også selv mener Rougsø-tiden var en fordel.

Trap Danmark Den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, senere Trap Danmark, udkom 1856-60.

Værket er efterfølgende blevet opdateret fire gange.

Ved udgangen af 2021 vil Trap Danmark have udgivet et indbundet bogværk på 34 bind, 98 kommunebøger og et digitalt univers, der dækker hele landet.

I de 31 bind beskrives geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur og samfunds- og erhvervsliv. Derudover udkommer Trap Danmark Topografisk Atlas og to bind, der beskriver Danmark som helhed.

»Vi var vant til at kæmpe mod økonomien. Den var bestemt ikke rosenrød i Rougsø, og det var den heller ikke i Norddjurs,« siger han, der faktisk oplevede en stor velvilje fra hele det politiske bystyre til at få den nye kommune til at lykkes.

Det var måske også en fordel, at han kom som borgmester fra en lille kommune, fordi borgerne i f.eks. Rougsø og Sønderhald dermed havde en følelse af, at de blev hørt og set. Alligevel blev han ikke genvalgt, da mangeårigt lokalt folketingsmedlem Jan Petersen (S) stillede op i 2009.

»Det skete i langt hovedparten af de sammenlagte kommuner, hvor de siddende borgmestre havde det svært, fordi borgerne nok havde svært ved at se, at det var blevet bedre.«

Så var der den om molboen: Omtalt folkefærd med i stort værk om Danmark

Selv har Torben Jensen svært ved at se, hvad den siddende kommunalbestyrelse kunne have gjort anderledes.

»Vi kunne stort set ikke præstere mere. Det er den mest aktive periode, jeg har været med i. Der var vildt gang i den. Men borgerne kunne bare se, at tingene blev samlet, og der blev større afstand til politikerne og embedsværket.«

Det, der begyndte godt, er dog støt gået ned ad bakke. I dag er kommunen ifølge Trap Danmark afhængig af de lån, staten stiller til rådighed til fattige kommuner.