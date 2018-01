Om sommeren bliver der talt mere end bare dansk i Syddjurs Kommune. En stor del af sommerhusene ejes nemlig af udlændinge eller udlandsdanskere. Det viser tal fra Syddjurs Kommune, som fortæller den tydelige historie om, at turisme betaler sig.

Af de omkring 10.000 sommerhuse i kommunen ejes 18 pct. af beboere i Syddjurs Kommune, mens de resterende godt 80 pct. ejes af folk med fast bopæl i andre kommuner. Aarhus står med 29 pct. for den største andel af sommerhusejere i Syddjurs, mens op mod 15 procent ejes af folk med fast bopæl i udlandet.

Og det passer godt i den nye borgmesters kram.

Det er interessant med sommerhuse, fordi det er en skånsom form for turisme. Ole Bollesen, borgmester

Ole Bollesen har selv efterspurgt tallene for at se, hvor meget kommunen rent faktisk får ind i skatteindtægter fra borgere, som ikke bor i kommunen.

»Det viser sig, at de bidrager væsentligt. Det er vigtigt, at man som kommune er bevidst om, at vi får en pæn sum fra udefrakommende,« siger han.

Omkring 8.000 sommerhusejere betaler således ejendomsskat i Syddjurs, selvom de har fast bopæl et andet sted.

»Det er ret vigtigt for økonomien,« siger borgmesteren, der peger på, at det både i forhold til beredskab, veje og infrastruktur samt kulturelt er relevant viden.

»Det siger noget om, at vi i planlægning er nødt til at tage højde for, at indbyggertallet øges i sommerperioden. Men også, at vi skal gøre noget ved kulturen, så der er noget at se på herude, og det bliver mere attraktivt at have sommerhus i Syddjurs.«

Udlændinge må gerne

De relativt mange ejere, der har bopæl i udlandet, men som ejer sommerhus i Syddjurs, dækker fortrinsvis over udlandsdanskere. Men der kan også være personer med andet statsborgerskab – f.eks. nordmænd, som i kraft af forskellige former for tilknytning til Danmark har fået tilladelse til at købe en feriebolig i Danmark.

Sommerhusejere i Syddjurs Aarhus Kommune: 3.086 – 29 pct.

Syddjurs: 1.940 – 18 pct.

Udland/ukendt: 1.629 – 15 pct.

Favrskov Kommune: 829 – 8 pct.

Horsens Kommune: 372 – 3 pct.

Silkeborg Kommune: 369 – 3 pct.

Randers Kommune: 352 – 3 pct.

Købehavn Kommune: 241 – 2 pct.

Skanderborg Kommune: 191 – 2 pct.

Hedensted Kommune: 140 – 1 pct.

Andre kommuner: 1666 – 15 pct.

I alt: 10.815 Kilde: Syddjurs Kommune 2016

Udlændinge må som udgangspunkt ikke købe feriebolig i Danmark, men hvis de kan påvise en tilknytning til Danmark kan justitsministeriet give tilladelse til at købe en feriebolig i landet.

Justitsministeriet kan ikke trække tal for, hvor udlændinge får lov at købe fritidshuse, men i 2016 fik i alt 248 personer med fast bopæl i udlandet lov til at erhverve sig en dansk fritidsbolig. Det er hovedsagligt svenskere, nordmænd og udlandsdanskere, der søger og får tilladelser, men tyskerne er også godt repræsenteret, ligesom englændere, franskmænd og hollændere også søger og i visse tilfælde får tilladelser.

De sidste fem år er antallet af tilladelser steget – med undtagelse af et lille fald fra 2015 til 2016.

Øget interesse

I øjeblikket undersøger Syddjurs Kommune muligheden for at udvide visse sommerhusområder, så kommunen kan få endnu flere af de eftertragtede fritidsboliger til salg og udlejning. Borgmesteren beroliger dog med, at der ikke er tale om, at hele Syddjurs skal plastres til med sommerhuse.

»Det er interessant med sommerhuse, fordi det er en skånsom form for turisme, men vi skal tænke os om, så vi ikke plastrer alle de pæne områder til med sommerhuse,« siger han.

Hos en af områdets ejendomsmæglere, Home i Ebeltoft, oplever indehaver Morten Skovholm en øget interesse for sommerhuse, efter at finanskrisen i 2008 har givet Syddjurs et efterslæb. Kommunen er stadig ikke helt lige så godt med som sammenlignelige områder syd for Aarhus, men ejendomsmægleren mærker flere og flere interesserede kunder, som i mange tilfælde også får meget for pengene på grund af den lidt lavere efterspørgsel.

»Vi solgte en del sommerhuse sidst på året, så udbuddet er ikke så stort længere. Vi har generelt forholdsvis lange liggetider, men i takt med at priserne sættes ned, kommer handlerne også,« siger Morten Skovholm og peger på, at de nye regler omkring pensionisters mulighed for at flytte permanent ind i deres sommerhus, har betydet noget for sommerhussalget.

I forhold til vestkysten får du noget andet her. Der er kort afstand til mange faciliteter, og som turist er der mange attraktioner,« siger han.

Han havde så sent som i weekenden en kunde fra Norge, hvis mor var dansker, og som derfor havde fået dispensation til at kunne købe sommerhus i Syddjurs. Ellers er det begrænset, hvor mange udlændinge og udlandsdanskere han sælger til – et bud er, at de optager 5 pct. af Homes salg af feriehuse i løbet af et år.

Hotel Hvide Hus, der er blevet omdannet fra hotel til ejerlejligheder, har dog været en stor succes. Den markante Friis og Moltke-bygning blev for mange år udstykket til lejelejligheder, og efterhånden som de er blevet opsagt og fraflyttet, har de været populære hos udlændinge.

Det sidste halve års tid har køberne til kædens ferieboliger dog primært været folk fra nærområdet.

»Aarhus, Hadsten og Hinnerup – sådan 25-50 km. væk. Det vi hører er, at folk gerne vil bruge det til weekendophold. Førhen tog man i sommerhus for at være der i en uge eller sommerferie, men nu er det de kortere ophold, der er interessante.«

En del af dem, som køber sommerhus i dag, ønsker også i højere grad end tidligere at leje ud – de sidste mange år er udlejningssommerhusene i Syddjurs gået som varmt brød, så for mange bliver feriehuset også attraktivt set med investeringsbriller.