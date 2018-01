2017 gav lidt rynker i panden

Udfordringer:

»Der er ingen tvivl om, at store sæsonudsving og en kort ordrehorisont samlet har været og er vores store udfordring. Ordrerne kommer senere og senere og med meget korte frister. Det udfordrer os på vores kapacitet. I første halvår havde vi reelt for stor kapacitet, mens vi i andet halvår havde svært ved at følge med. Tidligere – hvor ordrehorisonten var længere – kunne vi til dels råde bod på udsvingene ved at producere ordrer op og derved udligne vores spidsbelastninger i produktionen,« siger direktør René Hougaard Brund, Scanpan A/S, Ryomgaard.

»Vi har indtil videre tacklet udfordringerne gennem en fornuftig lokalaftale og et godt samarbejde med vores dygtige medarbejdere, der betyder, at de arbejder lidt mere, når vi har travlt – og afspadserer, når vi har færre ordrer.«

Hvordan gik det i 2017?

»2017 kommer knap hjem i forhold til budgettet. Men vi sluttede året rigtig godt af og forventer et tilfredsstillende resultat.«

Hvad er forventningerne til 2018?

»Vi forventer en stigende omsætning og indtjening. Vores brand står stærkt ude i verden, hvor efterspørgslen efter kvalitetsprodukter ”Made in Denmark” er stor. Vi forventer derfor, at såvel vores nuværende markeder som nye vil udvikle sig positivt. Især USA og Fjernøsten er vækstzoner, men vi har også en forventning om, at det økonomiske opsving generelt i EU vil smitte positivt af på vores afsætning i nærområderne.«

Hvilke muligheder ser du?

»Der er ingen tvivl om, at vi kan udnytte vores position som en dansk producent af kvalitetsprodukter, som oven i købet er baseret på anvendelse af genbrugsaluminium. Samtidig har vi længe været blandt de førende producenter af ”non-stick”-belægning, og i 2018 tager vi et nyt og kæmpe skridt fremad med en nyudviklet belægning, som vil give os et stort kvalitetsmæssigt forspring. Endelig er vi – i kraft af vores mindre størrelse i forhold til vores konkurrenter – i stand til at udvikle og tilpasse vores produktion. Vi kan reagere hurtigere end vores konkurrenter.«

Hvad er den største trussel/bekymring?

»Vores styrke – at vores produktion ligger i Danmark, at vi arbejder med genbrugsaluminium og stiler efter højeste kvalitet – er samtidig vores største trussel. Produktionsomkostningerne, særligt i Østen, er væsentligt lavere, og vi er oppe imod store, professionelle producenter. Vi arbejder derfor konstant med at gøre tingene smartere i vores produktion og dermed øge produktiviteten. Det betyder også, at vi løbende er i dialog med vores medarbejdere, som skal være fleksible og omstillingsparate. En bekymring, som jeg desværre deler med andre inden for industrien, er udfordringen med at kunne finde kvalificeret arbejdskraft. På trods af gode arbejdsforhold og et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har vi svært ved at tiltrække nye medarbejdere. Når de først er kommet ind, så holder de som regel fast, men knaphed på arbejdskraft kan reelt godt blive vores barriere for yderligere vækst.«

»Vi forventer, at vores nye tiltag kommer os til gavn i 2018. Det er både investeringer i nye produkter, nye maskiner og i salgskanalerne. Men en forudsætning for at det kan lykkes, er jo, at der ikke er handelshindringer. Jeg kan godt blive bekymret for de protektionistiske tendenser, vi lige nu aner i horisonten.«