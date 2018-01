Ord på glasmuseet

Under overskriften ”Ord om onsdagen” lancerer Glasmuseet Ebeltoft og Syddjurs Bibliotek i 2018 et nyt samarbejde, der skal bringe litteraturen – og menneskene bag – ud til publikum.

Ord om onsdagen Program Merete Pryds Helle modtog i 2017 De Gyldne Laurbær for romanen ”Folkets skønhed”, som er en socialrealistisk slægtsroman om livet i en fattig landsby på Langeland i 1930’erne og 1040’erne. Onsdag den 31. januar kl. 19.30 Svend Åge Madsen er én af de betydeligste forfattere i dansk litteratur. Han er født og opvokset i Aarhus, hvor han stadig bor. Onsdag den 14. marts kl. 19.30 Billet: 100 kr. pr. gang (inkl. entré til museet). Billetter bestilles på www.syddjursbibliotek.dk Arrangementerne er støttet af Statens Kunstfond.

I første omgang er der planlagt to arrangementer, som præsenterer to markante forfattere – Merete Pryds Helle og Svend Åge Madsen – som over to onsdage i begyndelsen af året vil læse op af og fortælle om deres forfatterskab.

Glasmuseets direktør, Dan Mølgaard, ser frem til samarbejdet, siger han i en pressemeddelelse: »Vi ønsker at være et relevant tilbud for så mange som muligt, og vi er derfor optaget af at give folk, vi ikke traditionelt ser på museet, en anledning til at lægge vejen forbi. Med ”Ord om onsdagen” indleder vi et samarbejde med Syddjurs Bibliotek, hvor bibliotekets kernefaglighed – det skrevne og talte ord – præsenteres i vores inspirerende rammer. Det er forrygende, og tager publikum godt imod det, er det forhåbentlig kun starten på et godt og langvarigt samarbejde.«

Fra biblioteket hedder det:

»Det er vigtigt for Syddjurs, at vi alle samarbejder med hinanden – institutioner, foreninger og borgere,« siger Claus Pettersson, leder af bibliotekerne i Syddjurs.

»Og med Glasmuseet har vi fundet endnu en partner, der ud fra egne kvaliteter og styrker har lyst til at finde en fælles platform – og som har lyst til at ”lege sammen” med os. Glasmuseet er en superstærk kulturaktør, men biblioteket genkender udfordringen med at få borgerne til at se, at vi kan byde på meget mere, end folk forventer. Derfor er vi utrolig glade for dette samarbejde, som vi kan lære meget af.«