Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Indrømmet. Det var lidt af et eksperiment, da vi på JP Aarhus i efteråret besluttede at hæve blikket ud over Aarhus’ kommunegrænse, der hidtil har været vores pejlemærke.

Vi udvidede den daglige avis med flere sider og begyndte at dække livets små og store begivenheder, politik, erhvervs- og samfundsliv i Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Det skete forud for kommunalvalget, for vi synes at lokaldemokrati er noget af det vigtigste, vi har. Heldigvis er det undervejs også blevet til andre historier om livet i Østjylland.

Da vi gik i luften med JP Østjylland, sagde vi, at vi i hvert fald ville fortsætte frem til nytår og gerne længere, hvis læserne var med os.Det har I været. Avisen har mødt utrolig opbakning og interesse i hele vores dækningsområde. Læsere, borgere, foreninger og politikere har taget godt imod os og den nye stemme i den daglige, lokale debat.

Derfor har vi besluttet, at JP Østjylland fortsætter ind i det nye år.

Det er ikke bare en stor nyhed. Det er nærmest historisk. Det er nemlig ganske og begrædeligt usædvanligt, at en traditionel avis på den måde ekspanderer.

Det lod sig naturligvis ikke gøre, hvis ikke vi havde læserne med os. Tak, fordi I har vist, at der er behov for et stærkt lokalt, kritisk kvalitetsmedie i både Aarhus og i de andre kommuner.

JP Aarhus vil leve op til de standarder, der er gældende for alt indhold hos Jyllands-Posten; dygtigt prioriteret og stærk på faktuel og troværdig information. Vi er optaget af både perspektiv og nærvær og af at formidle vores journalistik tydeligt, inspireret og upartisk.Vi overvåger hele tiden udviklingen, for naturligvis skal forretningen kunne løbe rundt. Hos Jyllands-Posten bedriver vi ikke journalistik for at tjene penge, men vi tjener penge for at bedrive journalistik.

Jeg kan garantere, at vi hele tiden kæmper for at blive bedre og endnu mere relevant for dig som læser, uanset hvor du bor. Allerede i begyndelsen af det nye år skulle du gerne kunne mærke de første skridt mod at blive endnu mere nærværende.Tak for opbakningen til både JP Aarhus og JP Østjylland. Vi håber, at opbakningen fortsætter ind i 2018, hvor JP Aarhus i øvrigt fylder 20 år. En begivenhed, der naturligvis markeres hen over hele året.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Morten Nystrup

Redaktør, JP Aarhus