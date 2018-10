Bjørnene møder hård østblok-basket: Men hvor gode er de selv?

Hvor langt kan man egentlig forvente, at Bakken Bears når i årets Fiba Europa Cup?

Det spørgsmål kan hverken holdets træner eller TV 2’s basketballekspert svare på, selv om onsdag aften bliver begyndelsen på årets gruppespil, når de danske mestre tager imod Steaua Bukarest.

På papiret ser Bakken Bears ellers ud til at stå godt. De tre andre hold i den indledende pulje har nemlig langtfra samme europæiske erfaring, som Bears har samlet op i over 10 år med en kulmination i sidste års semifinale i turneringen.

»Nogle gange er de åbenlyse spørgsmål svære at svare på. Og det er fordi de leverede så godt sidste sæson, at man nemt kan komme til at skrue forventningerne op,« siger Thomas Bilde, basketballekspert og kommentator for TV 2.

Jeg synes ikke, det er nogen specielt nem gruppe, fordi de har den her særlige østblok-måde at spille på. Det er mere kynisk. Thomas Bilde, basketballekspert og -kommentator, TV 2

Hvis sidste sæson bliver målestokken, er Bears også dømt til at få det svært på forhånd. Semifinalepladsen var uventet af de fleste, og at nå dertil står som den hidtil bedste europæiske præstation af et skandinavisk hold.

Holdet er dog på ganske bogstavelig vis ikke det samme længere efter mange udskiftninger i truppen henover sommeren. Det påvirker Bildes vurdering.

»Jeg er ikke sikker på, at de kommer helt så langt i år, fordi det, de gjorde sidste gang, var vanvittigt flot. Det er svært at komme dertil, og det er også unfair at sige, at fordi Bears gjorde det sidste år, så skal de gøre det igen,« siger Thomas Bilde.

Han hæfter sig især ved, at Bears nu må klare sig uden den nykårede NBA-spiller DeVaughn Akoon-Purcell.

»Selvom han var en god spiller, så blev det hele også meget omkring ham. Det blev noget individuelt spil, hvor der selvfølgelig faldt noget af til de andre, fordi der var mest fokus på ham. Omvendt kan man så være bekymret for, om de har nogle af de spillere med x-faktor nu, der kan træde frem, når de virkelig mangler det.

Spændt og uvidende

Cheftræner Steffen Wich er ikke tættere end Thomas Bilde på at kunne levere en forventningsafstemning for den europæiske kampagne – også selv om han ved, at det er lidt kedeligt at måtte sige, at man tager en kamp ad gangen.

Modstanderne Steaua Bukarest: Holdets storhedstid skal primært findes før Murens fald, hvor det vandt mesterskaber i en lind strøm. Sidst i 1991. Røg ud i kvalifikationen til Europe Cup i fjor.



Cherkaski Mavpy: Oversat betyder navnet Cherkaski-aberne. Vandt i seneste sæson klubbens første ukrainske mesterskab. Den tidligere NBA-spiller Kyrylo Fesenko stammer fra holdet.



Z-mobile Prishtina: Kosovos mest succesrige klub med 12 mesterskaber. Det er fjerde gang i træk, at klubben deltager i Fiba Europe Cup – hidtil har første gruppespil været endestation.

I det indledende gruppespil i Fiba Europa Cup møder Bakken Bears tre modstandere. De to bedste hold fra puljen går videre.

Den ærlige version er dog, at han ikke ved, hvor toppen for det nye hold findes.

»Vi er nok en lille smule uvidende om, hvad vores reelle styrke er. Vi har et nogenlunde billede af vores svagheder, men hvor langt butikken holder, er vi spændte på at se,« siger Steffen Wich.

Uanset hvad han selv forventer, ved han dog godt at en præstation som den i sidste sæson umuliggør en rolle som ukendt underdog.

»De ved godt, at vi har været med i en del år nu og spillet mange kampe, og de ved også godt, at de skal møde et hold, der ikke spiller som på Balkan. De ved, de skal ud og løbe stærkt, for det er det, vi gør,« siger Steffen Wich.

Kynisk østblok-basket

Alle tre hold i Bears’ gruppe kommer østfra: Rumænien, Kosovo og Ukraine. Ingen af dem har en gloværdig europæisk historie a la Bears, men derfor skal man ikke forvente nemme tider for danskerne, mener Thomas Bilde.

»Jeg synes ikke, det er nogen specielt nem gruppe, fordi de har den her særlige østblok-måde at spille på. Det er mere kynisk,« siger Thomas Bilde og tilføjer:

»Men Bears viste sidste år, at de godt kan spille mod den type basket. Så er spørgsmålet bare, om de nye amerikanere på holdet også kan. Men især trænerne ved, hvad der venter dem nu, og den erfaring kan de bruge.«