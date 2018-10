Et anstrengt år: »Jeg trænger bestemt til succes«

Anders Antonsen siger det gerne selv: Det er ikke nogen hemmelighed, at hans 2018 ikke har været prangende.

For godt nok er han stadig rangeret som Danmarks næstbedste herresingle på verdensranglisten, men han har i år måtte se den ene turnering efter den anden passere, uden at han ofte er nået meget længere end anden runde.

»Jeg trænger bestemt til succes. Jeg har rigtigt meget blod på tanden, og vil virkelig gerne ud at gøre det rigtigt godt igen,« siger Anders Antonsen.

Onsdag får han chancen for det. Her begynder Denmark Open i Odense for hans vedkommende med et første rundeopgør mod en hollandsk modstander, Mark Caljouw. Det ser overkommeligt ud på papiret.

2018 har ikke været prangende. Det er ikke nogen hemmelighed. Anders Antonsen, Aarhus Badminton og nr. 17 på verdensranglisten i herresingle 2018 har ikke været prangende. Det er ikke nogen hemmelighed.

Vinder han den kamp, er det overkommelige element dog væk. Med al sandsynlighed er det nemlig Danmarks bedste herresingle, Viktor Axelsen, der så venter i anden runde dagen efter.

»Det er jo et skidehårdt felt. Især hvis man ikke er i top otte i verden og dermed har en seedning. Det er lidt hårdt at skulle komme nedefra og kæmpe sig op igennem turneringerne,« siger Antonsen.

Japansk bøddel

I det mindste skal Anders Antonsen ikke møde Kento Momota endnu engang. For den japanske verdensmester illustrerer fint, hvordan en lodtrækning kan være hård for de useedede, og hvordan Antonsens 2018 har været.

I tre af de seneste fire turneringer har verdensmesteren og Antonsen således mødt hinanden, og hver gang er japaneren gået sejrrigt videre. Kampene har været i tredje, første og anden runde af de respektive turneringer.

»Jeg ved ikke, om jeg har fået nok af Kento Momota nu. Han spiller rigtigt godt, og jeg har egentlig også spillet godt mod ham, men han har været dominerende, siden han kom tilbage. Jeg har presset ham ud i tovene til tider, og det er der ikke mange, der er lykkedes med, så jeg har en masse positivt med på den konto – men det er helt fint at møde en anden modstander,« siger Anders Antonsen.

Antonsens seneste stopklodser Korea Open: Anden runde (ottendedelfinale): Tabte til Kento Momota i tre sæt China Open: Første runde: Tabte til Lee Hyun-il i tre sæt Japan Open: Første runde: Tabte til Kento Momota i to sæt VM: Tredje runde (ottendedelsfinale): Tabte til Kento Momota i tre sæt

Hvis alt går vel, kan japaneren og danskeren godt nok møde hinanden senere i turneringen, i finalen. Men for nu har han svært ved at se meget længere end til det potentielle danskeropgør i anden runde.

Her står Antonsen bestemt ikke uden en chance mod sin stærke landsmand Viktor Axelsen. Senest de to mødtes, vandt badmintonspilleren fra Aarhus nemlig, og dengang var det ligeledes på hjemlig grund – til EM i Kolding.

Ej prangende

Fortidens bedrifter er dog én ting og nutidens form en anden for Anders Antonsen. For 2018 har altså langt fra været prangende. Længst nåede han ved EM, hvor han inden kvartfinalen dog måtte trække sig fra mødet med Jan Ø. Jørgensen, før kampen overhovedet var gået i gang.

I ingen andre internationale turneringer er han nået længere.

Ja, Viktor Axelsen er god, men hvad med resten? Dansk badminton er i en brydningstid, hvor man venter på det store gennembrud fra en række unge talenter.

»Jeg vil gerne snart ud og komme længere i turneringerne og nå nogle semifinaler og slå nogle af de gode spillere. Det er ved at være et år siden nu, at jeg havde et godt efterår, så jeg håber, at jeg kan følge op på det igen og få rykket momentum over på min side med det sidste held og skarphed,« siger Antonsen og fortsætter:

»2018 har ikke været prangende. Det er ikke nogen hemmelighed. Der har været glimt af godt spil, og noget der er lovende for fremtiden, og jeg har af og til spillet nogle gode kampe mod rigtigt gode spillere – men jeg har bare ikke kunnet nappe sejrene, når jeg så egentlig har spillet godt.«

Bliver Denmark Open ingen succes for Anders Antonsen, venter French Open som næste mulighed. Efter det er det atter tid til turneringer i Asien for resten af sæsonen.