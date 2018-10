Ebaa: Klubben, der gerne siger farvel til spillerne

Den forgangne søndag startede Ebaa’s tilværelse i Basketligaen med et umiskendeligt nederlag til sidste års sølvvindere fra Horsens. 64-82.

Det er hverken første eller sidste gang, Ebaa kommer til at stå i en kamp, der uden megen tvivl vil ende med nederlag. Sådan er det at have det formodentligt laveste budget i rækken.

Ebaa og Bakken Bears Ebaa står for Elite Basket Academy Aarhus og er talentakademi for Bakken Bears. Klubben har spillet i 1. division i 11 år, men er i år rykket op i Basketligaen. Ebaa har status af farmerhold for Bakken Bears, og fem spillere under 22 år må derfor godt have licens til begge hold i gruppespillet. Udover ligaholdet rummer Ebaa også et U19-hold, der drives sammen med flere af de lokale klubber, herunder Skovbakken, Viby, AGF, HEI, BMI og Lystrup.

Det er da også lidt tidligt for Ebaa at være havnet i ligaen allerede i år. For selv om planerne for det var lagt, var det først meningen, at de skulle være trådt i kraft næste sæson. Så da ligaen før sommer skruede tempoet i vejret på planlægningen, fik basketfolket i Aarhus travlt.

Konceptet er der dog holdt fast i. Ebaa er født som et fælles projekt for talentudviklingen af basketballspillere i Aarhus og skal fortsat være det. Derfor er de spillere, der findes på holdet, også nogle, der allerede var i systemet før sommeren, eller som har en fortid med det.

»Talentudvikling har været det overordnede mål, og det skal det stadigvæk være,« lyder det klart fra Mads Sigersted.

Han har i mange år været en del af Ebaa og er til denne sæson også en af de to trænere i spidsen for holdet. Sigersted understreger, at han kommer til at stå i spidsen for en flok spillere, der ikke lever med samme vilkår som eksempelvis moderklubben Bakken Bears gør sig med.

»Lige nu skal der virkelig kværnes. For alle spillerne skal have et liv med uddannelse eller job til at køre ved siden af, samtidig med at de skal spille basket på topniveau. Det vil nok stadig være den primære forskel fra de andre hold, som i hvert fald har store dele af trupperne, der er professionelle,« siger Mads Sigersted.

De bortfaldne

Som sæsonen skrider frem, kommer Ebaa til at stå over for mange tidligere spillere, der er skiftet til andre hold i ligaen. Rollen som talentfabrik har Ebaa nemlig allerede opfyldt i mange år, og det ærgrer ikke Mads Sigersted, at spillere af egen avl kan ende med at tilføre hans hold pointtab nu.

»Vi har haft en del igennem systemet, og mange spiller også for andre hold i ligaen nu. Det er folk, der er nået dertil, hvor de har mulighed for at spille sig til en kontrakt og få lidt mere ud af det end at betale hele gildet selv. Det er kun positivt, og vi skal blive ved med at have det som vores mål at udvikle de spillere,« siger Mads Sigersted.