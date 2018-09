Du må ikke kalde Aarhus United favoritter

Aarhus United var et hold i problemer, da det i første kamp af denne sæson mødte Herning-Ikast på udebane og tabte 32-21.

I anden kamp skiftede problemerne så banehalvdel, da det formåede at sende traditionsrige Viborg hjem med et nederlag, men der var alligevel den fællesnævner for de to kampe, at Aarhus United gik ind som underdog.

I onsdagens opgør mod Aalborg bliver det tid til at prøve en anden rolle. Som oprykker er Aalborg nemlig spået en svær sæson i ligaen, og United burde være et niveau over nordjyderne.

Aarhus Uniteds træner Heine Eriksen afviser dog at tale om, at en sejr er et krav.

»Jeg har også tidligere sagt, at når vi står med så nyt et projekt som United i den danske liga, så vil vi aldrig have nogle kampe, hvor vi siger, at vi er favoritter og skal have to point. Jeg ved godt, at Aalborg fik en snitter af Nykøbing Falster, men det er der mange, der gør, og vi taler om en vinder af første division, der har forstærket sig siden,« siger Heine Eriksen.

Mental vægtløftning

Favoritværdighed vil Heine Eriksen altså ikke snakke om. Ser man på sejren over Viborg, er der dog nogle ting herfra, som han håber at tage med nordpå og alligevel tage de to point.

I den kamp følte han nemlig, at Aarhus United vandt det mentale spil over Viborg, og at denne del af spillet fik mindst ligeså stor betydning som det egentlige spil på banen.

Det mentale overskud fra sejren, tror Heine Eriksen, kan blive den afgørende faktor i opgøret med oprykkerne.

»Hvis vi ikke er mentalt til stede i Aalborg onsdag aften, får vi ikke noget med deroppefra. Men hvis vi kan gå ind med det samme overskud, som vi gik ud af Viborg-kampen med, så tror jeg til gengæld, det er en kamp, som vi kan komme til at afvikle på den måde, vi gerne vil,« siger Heine Eriksen.

Det mentale arbejde er i det hele taget blevet et fokuspunkt for United-træneren i denne sæson, og noget han tror bliver en vigtig del af klubbens udvikling.

»Det handler meget om, at vi rent mentalt har de rigtige indgangsvinkler til de forskellige opgaver, vi står overfor. Fysisk og spillemæssigt synes jeg, at vi står stærkere end sidste sæson, så derfor handler det meget om at få lagt den mentale del på og tage vores små succeser videre til næste kamp,« siger Heine Eriksen.