I EVA kigger de på Galten, jagter sponsorer og tror på medaljer

Maria Wieland kan næsten ikke andet end at grine lidt indforstået, da hun får spørgsmålet: Er der ro på økonomien til denne her sæson?

Hun gentager spørgsmålet for sig selv med smilet intakt og svarer som det, hun er, en kvinde der sammen med andre igennem flere år har forsøgt – og er lykkedes med – at holde elitevolleyball kørende i Aarhus:

»Jeg vil sige, at der skal lægges et massivt stykke sponsorarbejde. Det skal der uden tvivl. Volleyball er en svær størrelse, og vores hovedsponsor fra sidste år er der ikke mere, så nu skal vi ud at finde noget nyt. Men jeg har haft sæsoner, hvor jeg har haft mere uro i maven.«

Maria Wieland er formand for Aarhus Studenternes Volleyballforening, der både står for breddevolleyball op igennem rækkerne samt et eliteherrehold og så elitekvindeholdet, der er formelt udskilt til sit eget set-up i Elite Volley Aarhus (EVA).

Vi ved godt, at vi er oppe imod nogle langt tungere sportsgrene, men det er sådan, det er, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig foreløbigt. Maria Wieland, formand for Aarhus Studenternes Volleyballforening

Det er EVA, der mangler en ny sponsor til den kommende sæson i landets bedste række, men trods den udfordring går holdet ind til den kommende sæson med vind i ryggen.

I den forgangne sæson lykkedes det nemlig at opfylde målet om at komme med i topfire i ligaen, og det skete endda også i pokalturneringen. Resultaterne blev blandt andet skabt ved, at den forhenværende canadiske landstræner Shane Smith kom til og overtog cheftrænerposten.

Han er nu væk igen. Draget til Gentofte for at træne deres herrehold og er erstattet af amerikanske Quentin Moore. Men den udskiftning ændrer ikke på ambitionerne i EVA, fortæller centerspilleren Trine Rask-Nielsen, der netop er vendt hjem fra endnu en landsholdssamling til sæsonoptakt i Aarhus.



»Målet er det samme som sidste år, så vi går i topfire igen. Jeg vil så også mene, at vi har chancer for at tage bronzen, men helt officielt går vi efter topfire, og så må vi se, hvor vi ender,« siger Trine Rask-Nielsen.

Elite Volley Aarhus I 2011 blev overbygningen Aarhus Volleyball skabt til Skovbakken Volleyball, IF Lyseng Volleyball og ASV Volleyball. Ved stiftelsen var elitesatsningen for både mænd og kvinder. Fra sæsonen 15/16 blev navnet dog skiftet til Elite Volley Aarhus, og fokus har derfra kun været på elitevolley for kvinder. I den forgangne sæson blev det til en fjerdeplads i ligaen og det samme i pokalturneringen. I år er målet at komme i topfire i ligaen. At nå topto ville kræve et forhøjet budget, da Holte og Brøndby har domineret den ende af tabellen i mange år.

Respekt om EVA

EVA er stadig en forholdsvis ung konstruktion, men det er ikke altid, at elitevolleysatsninger i Aarhus når helt til syvende år.

I løbet af de år, der er gået, kan Maria Wieland godt mærke, at der er kommet mere respekt omkring EVA. Holdet er da også kommet på et niveau, hvor der ved den seneste danske landsholdssamling var fem spillere fra klubben med.

»Da vi startede, var vi blot en gruppe af otte spillere, der rendte rundt, og elitesatsningen har bare været prøvet rigtigt mange gange før i Aarhus. Forbundet har også gerne villet have, at vi lykkedes med det her, men der er alligevel blevet rynket lidt på brynene rundt omkring undervejs. Nu har vi så holdt ved i syv år, og det er ikke kun kvinderne, der klarer sig godt. Vores herrer blev også nummer tre i grundspillet for to sæsoner siden og har en enormt lovende trup igen,« siger Maria Wieland.

Sponsorjagten

Trods respekten mangler årets sponsor dog stadig, og Maria Wieland forventer ikke, at det bliver sidste år, at klubben skal bruge lang tid på at søge efter pengene.

I Aarhus er der nemlig rigeligt med klubber, der hiver forretningerne i ærmet og trækker dem ind på klapsæder og træbænke. I den dyst står både håndbold, basketball og især fodbold foran i køen, inden volleyball kan kæmpe sig til opmærksomhed.

Indimellem har Maria Wieland da også tænkt tanken, at det ikke altid er en fordel, for det hun selv kalder en nichesport som volleyball, at ligge i en stor by som Aarhus.

»Havde vi for eksempel ligget i Galten, havde virksomhederne derude haft et andet, nært tilhørsforhold til os. Jeg er også selv fra Sønderborg, og jeg ved, at volley der i byen har langt nemmere ved at tiltrække sponsorater end her i Aarhus – og de spiller i 2. division,« siger Maria Wieland, som alligevel har det fint med EVA, lige hvor det er i dag:

»Vi ved godt, at vi er oppe imod nogle langt tungere sportsgrene, men det er sådan, det er, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig foreløbigt. Men vi kæmper, og vi giver sgu ikke op.«