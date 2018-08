Medaljedrømme, nye klubmedlemmer eller folkefest: Blev VM-målene opfyldt?

Fire års forberedelse og to ugers kapsejladser med folkefest nåede søndag over mållinjen. Et event med mange engagerede til lands og til vands. Under arrangementets sidste timer var JP Aarhus ude på pladsen for at tale med nogle af de involverede og stille spørgsmålet: Fik du, hvad du kom for?

»Vi har lært en masse«

Håbet om medaljer var skruet helt ned, da den 22-årige sejler Mathias Bruun Borreskov tog hul på sit VM i klassen Nacra 17. For blot halvanden måned siden fik han nemlig en ny sejlmakker, da hans makker gennem et år blev gravid.

»For os har det været et læringsstævne, ikke et stævne med fokus på resultaterne,« siger den unge sejler, mens han pakker sin båd sammen. Som forudset kvalificerede han og makkeren, Laura Kragh Frederiksen, sig ikke til medal race. Parret var derfor en del af sølvfeltet lørdag.

»Jeg synes, at vi har lært en masse. Især i vores kommunikation, når vi er på vandet,« fortæller Mathias Bruun Borreskov.

Han begyndte at sejle optimistjolle som seksårig og har siden bevæget sig op i bådklasser til det, der nu kaldes Nacra 17 Foiling. En relativt ny bådtype, som ifølge Mathias Bruun Borreskov næsten flyver over vandet, hvis vinden arter sig. Skiftende vind gør det svært at sejle i Aarhus Bugt, og mange af VM-vinderne er derfor mere rutinerede og ældre end Mathias Bruun Borreskov, påpeger han. Det på trods af, at Mathias Bruun Borreskov er fra Skanderborg og derfor ofte øver i Aarhus.

Den 22-årige sejler kan nu se frem til ferie, inden han sammen med sit trænerteam skal lægge planer for den kommende periode.

Sejleren Mathias Bruun Borreskov, 22 år, fra Skanderborg måtte kort før VM i Aarhus se en ny makker i øjnene. Det blev til en lærerig oplevelse, men ingen medaljer. Foto: Ida Munch

Lille båd – store følelser

1.400 VM-sejlere har de seneste uger sejlet ud for Aarhus Ø. Men i modsatte ende af havnen, mellem de store Tall Ships ved Havnepladsen, har der også været konkurrencer. Godt nok er bådene noget mindre end Mathias Bruun Borreskovs, men følelserne er de samme.

»Det giver fuldstændig det samme kick,« lyder det fra 50-årige Vagn Jørgensen, mens han spejder ud over havet fra havnekajen.

Han står side om side med sine konkurrenter, der kommer fra hele landet. Alle har de briller og gråligt hår, mens de i hænderne står med noget, der mest af alt ligner et stykke legetøj. Men det er det ikke. Det er joysticket til de modelbåde, der med høj fart sejler om kap, og som koster op mod 20.000 kr.

»Det kan man jo næsten få en hel båd for,« lyder det fra en af de besøgende, der går forbi modelsejlklubbens stand.

»Jamen, det er jo en hel båd,« svarer en af sejlerne. Modelsejlklubben er en af de mange klubber, der har holdt til på havnen i løbet af VM-eventet for bl.a. at hverve medlemmer.

Blikket var koncentreret, da der søndag blev sejlet kapsejlads fra havnekajen. »Det er jo meget socialt, at man kan stå her ved siden af sin konkurrent,« lød det fra 50-årige Vagn Jørgensen (i front). Foto: Ida Munch

»Vi ville jo gerne fanget lidt medlemmer, mens vi var her. Især unge. Men det er altså ikke blevet til noget endnu,« siger Vagn Jørgensen, der gerne låner sin båd til de forbipasserende.

Lørdag lånte Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, modelbåden og slog kronprinsen i en nervepirrende kapsejlads, fortæller Vagn Jørgensen grinende. Heller ikke her blev det dog til nogen nye medlemmer.

Stort klap på skulderen

På arrangørernes kontor i det nye sejlsportscenter er stemningen høj på eventets sidste dag. Her holder man ikke igen med at klappe sig selv og de mange frivillige på skulderen.

»Ud over et godt sejlsportsstævne ville vi gerne lave en folkefest. Det synes jeg virkelig er lykkedes. Det er fantastisk, at så mange kan stå sammen og trække i samme retning,« lyder det fra Jørn Sønderkjær Christensen, VM-styregruppens formand.

Faktisk kan han ikke nævne en eneste ting, som kunne være gjort anderledes.

Jørn Sønderkjær Christensen har i fire år arbejdet sammen med VM-styregruppen for at stable et VM i sejlsport på benene i Aarhus. Og han er godt tilfreds med resultatet. Foto: Anita Graversen

Eventet er i år blev sendt på 59 tv-stationer verden over. Under VM i sejlsport 2014 lå det tal på 24.

»Det er vi rigtig godt tilfredse med, for vi ville gerne nå ud til flere for at skabe opmærksomhed om sejlsporten.«