Arbejdsdage på mere end 15 timer: VM-arrangører vil bevise Aarhus' værd

Selvom jakkesæt og spidse sko er skiftet ud med polotrøjer og kasketter, fornemmer man alligevel en særlig status blandt de inviterede, som er samlet i et forelæsningslokale i Navitas søndag morgen.

Et hold, der blandt andre består af VM-chef Klaus Natorp, en meteorolog, en jurist og World Sailings top, har taget plads foran tavlen for at briefe trænerne fra de 90 nationer, der deltager ved årets VM i sejlsport. Sådan starter hver morgen på havnen i Aarhus disse dage.

»Det var et godt møde i dag. Der er rigtig meget, som kan falde tilbage på os, hvis det ikke fungerer. Men der virker til at være godt styr på det. Så det er en god start på dagen,« lyder det fra 61-årige Jørn Sønderkjær Christensen, eventchef ved Aarhus Events og formand for VM-styregruppen, som har det overordnede ansvar.

Aarhus er en by, som kan og vil Jørn Sønderkjær Christensen, eventchef Aarhus er en by, som kan og vil

I Jørn Sønderkjær Christensens 27 år hos Aarhus Kommune er årets VM uden sammenligning det største, han har været med til at arrangere. Og selvom han bor i byen, er han og hustruen rykket ned på deres båd i Aarhus Lystbådehavn for at være tæt på arbejdet. Kl. 06.15 starter dagen med en dukkert for enden af Kystpromenaden, og nogle dage lukker Jørn Sønderkjær Christensen først øjnene igen, når viserne rammer »den forkerte side af midnat,« som han siger. Arbejde i døgndrift har været en realitet for det meste af holdet bag VM i de seneste måneder. Nu er eventet halvvejs, og de første evalueringer kan laves.

Jørn Sønderkjær Christensen bliver mødt af mange folk, der skal koordinere eller har spørgsmål, på sin tur fra Navitas til sit kontor i Sejlsportscenteret. Foto: Anita Graversen

»VM er ikke kun for sjov«

I 2014 drog en delegation med Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), i spidsen af sted mod England. Målet med rejsen var at vinde titlen som værtsby ved VM i sejlsport 2018. Missionen lykkedes, og straks efter hjemkomsten begyndte arbejdet, hvor et utal af opgaver skulle identificeres og dernæst uddelegeres. En styregruppe med udvalgte fra Dansk Sejlunion, Sailing Aarhus, Sports Event Danmark og Aarhus Events blev til med Jørn Sønderkjær Christensen for bordenden.

VM i sejlsport 2018 1.400 sejlere fra 90 nationer deltager ved VM. 1.100 sejlbåde er på vandet over de to uger. VM-området strækker sig over 175.000 kvm. Der er 12 sejlklasser, hvoraf 10 er olympiske klasser. Der sejles på ni forskellige baner ud for Aarhus Havn. 1.100 frivillige arbejder på og omkring havnen før, under og efter. Det officielle program strækker sig fra den 30. juli til den 12. august.

Man kunne have lavet et VM i sejlsport, der udelukkende koncentrerede sig om de 12 klasser på vandet. Men allerede i 2014 besluttede styregruppen, at VM i 2018 skulle bæres af to ben. Konkurrencerne på den ene side og en folkefest på den anden. Håbet med festen var bl.a. at skabe aktiviteter for at inddrage borgerne og informerer om sejl- og vandsport. Og så gør det ikke noget, hvis det går så godt, at VM 2018 kan »sætte Aarhus på verdenskortet,« smiler Jørn Sønderkjær Christensen.

»Et event som det her giver vores by så meget. Både af gode oplevelser for byens borgere, men også i forhold til vækst og udvikling. For VM er ikke kun for sjov. Det er uvurderlig branding, der viser, at Aarhus er en by, som kan og vil« tilføjer han.

Fire år efter rejsen til England og en uge inde i VM står en stolt Jørn Sønderkjær Christensen på toppen af det nye Internationale Sejlsportscenter, hvor han i disse dage har kontor. Mod øst kan man skimte små hvide sejl på vandet, mens der mod sydvest er udsigt til menneskeliv på Kystpromenaden. Her har dykker-, kano- og SUP-klubber gjort det muligt at afprøve nogle af havets muligheder.

»Jeg synes, den første uge er gået fantastisk. Og det skyldes jo især den indsats, som vores dygtige samarbejdspartnere og vores 1.100 frivillige har ydet. Det kunne ikke være gjort uden dem,« konstaterer Jørn Sønderkjær Christensen. Særligt åbningsshowet var ifølge ham en stor succes. Men der har da også været bump på vejen, indrømmer Jørn Sønderkjær Christensen, hvis arbejde mest af alt er at slukke ildebrande, hvis der opstår problemer.

»Fire uger på havet med skoleskibet har lært mig mere end tre år på gymnasiet«

»Kompleksiteten har været den største udfordring. Området her er så kæmpe stort, og der er så meget, som skal koordineres,« forklarer han. Mad til alle de involverede, koordination af 1.100 frivillige, håndtering og pladser til både samt sikkerhedsforanstaltninger er blot et udsnit af de mange opgaver, der har skullet tages højde for.

»Så der venter mange af mine ansatte en velfortjent ferie efter det her. Nogen af dem er slidt efter lang tid uden ordentlig søvn,« fastslår Jørn Sønderkjær Christensen.

Selv venter han lidt med ferien, for planerne for de næste events – som Made in Denmark Golf – er allerede godt i gang.