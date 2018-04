Bakken Bears: De to ting, træneren har lært, og andre bemærkninger fra et europæisk eventyr

Foran 70-67 med få minutter igen kan man ikke sige andet om Bakken Bears, end at holdet gjorde dets europæiske sæson ære ved onsdagens semifinale på hjemmebane

Havde føringen holdt til slut, var kampen endt i forlænget spilletid efter første kamps nederlag på tre point, men sådan gik det ikke helt. Til slut trak Scandone Avellino fra Bears og vandt 82-72, og dermed sluttede det altså ved en semifinale for aarhusianerne.

Kampfakta Semifinalen Bakken Bears – Sidigas Scandone Avellino: 72-82 Første opgør i Italien endte 75-72 i Avellinos favør Samlet score: Bakken – Avellino: 144-157 1. periode: 15-18 2. periode: 18-30 3. periode: 22-12 4. periode: 17-22 Kampens topscorere Bakkens Bears: Darko Jukic (17), Tony Bishop (15), Jeffrey Crockett (14). Avellino: Kyrolo Fesenko (19), Ariel Filloy (18), Jason Rich (15).

At holdet overhovedet nåede så langt er dog stadig en præstation, der skriver sig ind i dansk baskethistorie, som det længste et dansk hold nogensinde er kommet i en europæisk turnering. Præstationen er af flere blevet kaldt et eventyr, og man kan derfor let fristes til at konkludere, at eventyret sluttede i den tætpakkede hal i Risskov.

Cheftræner Steffen Wich ser dog anderledes på tingenes tilstand.

»Eventyret er ikke slut, vi lever i det. Det er Danmark, H.C. Andersens land,« lød trænerens reaktion på det efterfølgende pressemøde.

Bakken Bears cheftræner Steffen Wich under basketball semifinalen onsdag aften. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Pressemødet gennemførte han på engelsk, og Wich og resten af holdet har efterhånden vænnet sig til de internationale standarder på og uden for banen. Sidste år gik tiden med Champions League og i år med samlet set 20 kampe i den lavere rangerede Fiba Europe Cup.

Denne sæsons internationale opgør har været præget af mere succes end dem i fjor, men med semifinalerne overstået synes veteranen Chris Christoffersen alligevel, at det er sidste sæsons modgang, man i klubben har lært mest af.

»Sidste år lærte vi rigtigt meget ved at få nogle ar på sjælen. Vi vandt kun ét point i vores gruppe, og det var med til at gøre os klar til i år og til at spille på det her niveau,« sagde Chris Christoffersen, som dog bemærker en udvikling uden for banen i år:

»Vi har lært, at den europæisk basket-verden har fået øjnene op for dansk basket. Og at kunne være en lille del af det, er jeg utroligt stolt af, og det er også noget, som Bakken og dansk basket skal have cadeau for.«

Underholdende afsked

Semifinalen i Vejlby-Risskov Hallen var en underholdende måde at tage afsked med sæsonens rekordmageri. For trods en utroligt skidt 2. periode gjorde Bears-spillerne kampen spændende i dens sidste halvdel, som artiklens indledende stilling giver indtryk af.

Det bliver svært at holde på spillerne, det gør det da. Men omvendt har vi vist, at vi som organisation og med Claus Hommelhof i ryggen er et attraktivt sted at spille Steffen Wich, cheftræner, Bakken Bears Det bliver svært at holde på spillerne, det gør det da. Men omvendt har vi vist, at vi som organisation og med Claus Hommelhof i ryggen er et attraktivt sted at spille

Publikum havde også deres del i dramaet udstyret med Bakken-blå mini-vuvuzelaer, og de blev i kampens hedeste momenter ansporet af stjernen DeVaughn Akoon-Purcell. Amerikaneren, der er holdets største stjerne, var i sig selv et godt billede på kampen: Inden sidebytte blev han noteret for flere fejl end point, 3 og 2, mens han i tredje periode lavede 10 point, og man for en stund kunne forstå, hvorfor han endnu drømmer om NBA.

Bears mistede grebet i kampens sidste minutter og tabte altså 72-82, men man må sige, at holdet formåede at spille stort set lige op med de dobbelte bronzevindere fra Serie A over to kampe.

Så når Steffen Wich før kampen udtalte til JP Aarhus, at han ville være ovenud lykkelig selv om holdet tabte, hvis bare det leverede dets bedste, kunne man næsten have forventet at se ham med et bredt smil efter kampen. Han kunne dog ikke leve helt op til udtalelsen alligevel.

»Jeg er rigtigt imponeret over det, spillerne har leveret, men hvis jeg skulle have været helt lykkelig skulle vi nok alligevel have vundet,« sagde træneren, mens sveden endnu løb fra hans og spillernes pander.

Efter sveden var duppet væk gjorde han også en umiddelbar status over de to ting, Bears i hans øjne har fået ud af årets europæiske færd: For det første har organisationen opbygget en masse erfaring, og for det andet er han blevet bekræftet i, at hans spillere er ”rigtigt, rigtigt dygtige.”

Kombinationen af dygtige spillere og den øgede europæiske opmærksomhed, som Chris Christoffersen nævner, får ham dog ikke til at frygte, at førstnævnte glider ham af hænde til sommer:

»Det bliver svært at holde på spillerne, det gør det da. Men omvendt har vi vist, at vi som organisation og med Claus Hommelhof i ryggen er et attraktivt sted at spille. Hvis jeg skal være helt selvfed, kan jeg sige, at vi har været i 10 europæiske byer i år og i Champions League i sidste år – og der er sgu ikke noget sted at bo og spille som i Aarhus. Det ved de her spillere også. Aarhus og denne her organisation har masser at byde på.«