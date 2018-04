Tunesien, Wien – og så hjem til Aarhus: 14-årigt tennis-es i international fremgang

Modstanderne er ofte en del ældre end Elmer Møller selv, når han på efterhånden jævnlig basis deltager i internationale tennisturneringer.

Den 14-årige aarhusianer er nemlig trådt op på et nyt ITF-niveau, og her er der kun én grænse for deltagernes alder – den går ved 18 år. Henover påsken viste Elmer Møller dog, at aldersskellet kan overkommes ved hjælp af vilje og vandt i Tunesien sin første ITF-turnering.

Trods tennisspillerens unge alder er sejren tilvejebragt af mange års hårdt arbejde, hvor et tidligere højdepunkt er en titel som europamester for hold på U12-niveau.

Jens Anker Buus Andersen, sportschef i Dansk Tennis Forbund

Med på sidelinjen i såvel Tunesien som i hverdagen i Aarhus står Elmer Møllers far, Jesper Bak, som er glad på sønnens vegne, over at han kunne overvinde modstanden i Tunesien.

»ITF-sejre hænger jo ikke ligefrem på træerne, så at han allerede som 14-årig er i stand til at præstere på det niveau, er naturligvis løfterigt. På grund af hans gode U14-resultater begyndte vi allerede i 2017 overgangen til ITF U18, og lige siden har Elmer arbejdet hårdt på det. Sejren i Tunesien er den foreløbige kulmination på den proces,« fortæller Jesper Bak.

Også i Dansk Tennis Forbund vækker resultatet glæde hos sportschef Jens Anker Buus Andersen, der har en nylig fortid som ungdomslandstræner og kender Elmer Møller godt.

»Det er stærkt. Der er ikke mange 14-årige, der vinder ITF-turneringer. Der er nogle, som vinder nogle kampe og tager point på den måde, men at gå hele vejen og vinde, det er stærkt,« lyder det fra sportschefen.

Hamborg og Wien

Til hverdag er det i Skovbakken Tennis, at Elmer Møller holder sin træning ved lige, og han spiller også kampe for klubben. Tennisklubben i Risskov har dog ikke talentet for sig selv, da Elmer Møller også spiller kampe for den tyske klub Uhlenhorster HC i Hamborg og jævnligt er på træningsophold på et center i Wien.

At få alt dette til at gå op, når der nu også er udenlandske turneringer i ITF-regi at tænke på, er ikke let, men folkene omkring Elmer Møller gør, hvad de kan, for at det ikke er ham selv, der skal tænke over det.

»I samarbejde med skole, Elite Sport Akademi Aarhus, klubberne og tennisforbundet bruger vi vores energi på at prøve at forsyne ham med en hverdag, der både i forhold til kvantitet og kvalitet gør videre udvikling mulig, men samtidig levner plads til at være det, han også er: En ung mand på 14 år. Det er en udfordrende opgave – men teamet omkring ham gør deres bedste, for det gør han også selv,« siger faderen.

Blå bog Elmer Møller Alder: 14 år

Træner i Skovbakken Tennis i Risskov samt jævnligt på tenniscenter i udkanten af Wien.

Spiller kampe for Skovbakken Tennis i Risskov og Uhlenhorster HC i Hamborg foruden internationale ITF-turneringer.

Elmer Møller er en af de fem talenter i landet, som Dansk Tennis har størst fokus på.

Den 14-årige aarhusianer vandt henover påsken sin første ITF-turnering i Tunesien. Privatfoto

Elmer Møllers placering i Aarhus gør også, at det ikke ligefrem er hver dag, at tennisforbundet har mulighed for at følge hans træning, som det i højere grad kan lade sig gøre med spillerne i Københavnsområdet.

Placeringen gør dog langtfra, at den unge aarhusianer risikerer at glide ud af fokus, fortæller Jens Anker Buus Andersen.

»Vi har lige nu fem spillere, som vi tror rigtigt meget på, og Elmer er én af dem. Så vi følger ham, så meget vi kan. Vores ambition er, at han skal blive så god som muligt og forhåbentlig spille Grand Slams på juniorniveau og få en professionel karriere sidenhen,« siger sportschefen.

Næste niveau

Med sejren i Tunesien samler Elmer Møller en del point sammen til verdensranglisten, hvor han kommer til at tage et stort hop op ved næste opgørelse.

Det gør det muligt at gå skridtet videre inden for ITF, som er indrettet med en række turneringer på niveauer fra 5, som turneringen i Tunesien, til 1 og derefter tre yderligere lag af turneringer med Grand Slams for juniorer i toppen.

Fremtiden tegner lys for dansk herretennis

Jens Anker Buus Andersen tror på, at udviklingen kan fortsætte lige så støt som hidtil:

»Det bliver sværere og sværere efterhånden, men det er en del af processen. På den korte bane kan man sige, at når han har vundet en femmer, må næste mål være at vinde en firer. Om han så når op på niveau 1 og 2 i år eller skal nøjes med 3 og 4, må vi se. Men han er der, hvor han skal være, så det er fint nok.«

Også Jesper Bak tror, at hans søns vilje til mere er lige der, hvor den skal være:

»Sejren giver naturligvis fornyet motivation, og så er det jo altid dejligt at kunne dokumentere, at der spilles tennis på begge sider af Storebælt.«