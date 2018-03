Historiske Bakken Bears i europæisk kvartfinale: »Vi skal tage trofæet med hjem til Danmark«

På pressemødet efter Bakken Bears’ nederlag på 75-81 i returopgøret i ottendedelsfinalen i Fiba Europe Cup til BK Ventspils onsdag aften, hvor Bakken Bears på trods af nederlaget gik videre til kvartfinalerne, måtte cheftræner for Bakken Bears Steffen Wich kigge ganske undrende på kampens spiller Jaye Crockett og rykke en stoleplads længere væk fra sin amerikanske stjerne.

Årsagen, til at Steffen Wich tog afstand til Jaye Crockett, var, at amerikaneren var i gang med at blive interviewet foran pressen og fans og til spørgsmålet om, hvorvidt det at skulle spille kvartfinale i Fiba Europe Cup er det største i hans karriere, svarede Jaye Crockett:

»Det er helt sikkert det største, jeg har prøvet i min professionelle karriere. Jeg oplevede nogle ret fede ting på college, men i min professionelle karriere er det her det største. Forhåbentlig kan vi blive ved med at gå videre og gå hele vejen til finalen, og så skal vi tage trofæet med hjem til Danmark,« sagde Jaye Crockett efter kampen.

Det var naturligvis den sidste del af svaret, som fik Steffen Wich til at sende Jaye Crockett et misbilligende blik og rykke væk for ham. Alt i mens de mange fans brød ud i stor jubel over det ambitionsniveau, Jaye Crockett diskede op med.

Steffen Wich svarede ikke direkte på Jaye Crocketts ambitiøse udmelding om, at Bakken Bears nu går efter det europæiske trofæ, men cheftræneren var afgjort i det muntre, måske smålettede hjørne, da han skulle gøre status på, hvordan han havde det med, at man efter to kampe mod lettiske BK Ventspils var gået videre til kvartfinalerne.

»Jeg har det faktisk rigtig godt. Jeg fornemmer gode viberationer i dette lokale, jeg sidder i lige nu. Den største nøgle til vores nuværende succes er, at når jeg træder ind på kontoret, hvor salgsdirektør Søren Broberg og sportsdirektør Michael Piloz sidder, så hvad end de siger til mig, gør jeg det modsatte. Så tak for den store hjælp,« sagde Steffen Wich drillende til Søren Broberg og Michael Piloz, der begge sad i lokalet.

Cheftræneren var dog en smule mere seriøs, da han gjorde status på, hvordan han vurderede Bakken Bears’ præstation i kampen mod BK Ventspils på hjemmebanen i Vejlby-Risskov Hallen.

»Det er svært for mig at sidde her og være seriøs lige nu. Vi arbejder ekstremt hårdt hver eneste dag for at forbedre os, og vi er hele tiden meget seriøse omkring alt, vi foretager os. Jeg vil være ærlig, vi spillede afgjort ikke en god kamp i aften. Det gjorde vi bestemt ikke. Vores statistiske tal var fuldstændig frygtelige, men vi stod sammen og gjorde det, der skulle til for at gå videre. Vi spillede meget dårligt, men hvem fanden går op i det nu?« sagde Steffen Wich, inden jublen igen brød ud blandt fansene til pressemødet.

Bakken Bears’ modstander i kvartfinalen i Fiba Europe Cup bliver franske ESSM Le Portel, hvor det første af de to kvartfinaleopgør allerede spilles onsdag i næste uge i Vejlby-Risskov Hallen.

Inden da venter der dog to kampe i den danske liga for Bakken Bears. Fredag spiller Bakken Bears sidste kamp i grundspillet, inden aarhusianerne tager hul på slutspillet søndag, hvor Bakken Bears spiller første kvartfinalekamp i den danske liga mod Copenhagen Wolfpack.

Jaye Crockett, der lavede hele 23 point i onsdagens kamp mod BK Ventspils, er dog sikker på, at han og Bakken Bears-spillerne er klar til et travlt program.

»Ja, det var fint tidligere på sæsonen, da vi spillede fire kampe på fem dage. Det var en god test for os, og det har forberedt os på, hvad der venter os de kommende uger. Vi er klar på alle udfordringer, og så længe vi kan holde os sunde og skadesfrie, kan vi helt sikkert klare det,« siger Jaye Crockett.