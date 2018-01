Basketball: Bakken Bears søger genrejsning

Det har været én lang optur for Bakken Bears i de første uger efter nytår, hvor holdet stort set har skrevet dansk baskethistorie hver eneste uge i Fiba Europe Cup. Her vandt Bakken Bears sine første tre kampe i anden runde af den europæiske turnering og har dermed forbedret den tidligere danske rekord, som lød på én sejr i anden runde.

Men de regerende danske basketmestre er også kommet ned på jorden igen i den seneste uge, hvor det først blev til et nederlag i ligaen til ærkerivalerne Horsens IC, og onsdag missede Bakken Bears sin første af tre matchbolde til at nå slutspillet i Fiba Europe Cup, da aarhusianerne tabte 75-96 på hjemmebane til hviderussiske Tsmoki Minsk.

Status Bakken Bears Bakken Bears’ gruppe 1. Bakken Bears, 3 sejre og 1 nederlag, 7 point. 2. Mornar Bar, 3 sejre og 1 nederlag, 7 point. 3. Szolnoki Olaj, 1 sejr og 3 nederlag, 5 point. 4. Tsmoki Minsk, 1 sejr og 3 nederlag, 5 point. Bakkens Bears’ kampe 20.12.17: Tsmoki Minsk – Bakken Bears 85-86. 10.01.18: Bakken Bears – Mornar Bar 93-92. 17.01.18: Bakken Bears – Szolnoki Olaj 100-96. 24.01.18: Bakken Bears – Tsmoki Minsk 75-96. 31.01.18: Mornar Bar – Bakken Bears. 07.02.18: Szolnoki Olaj – Bakken Bears.

En kamp, hvor Bakken Bears ellers var foran 34-19 cirka halvvejs i første halvleg.

Bakken Bears tabte ganske enkelt momentum i kampen, hvor den energi og selvtillid, som aarhusianerne begyndte kampen med, langsomt fes ud, og det i fjerde periode endte med en gedigen overhaling.

Cheftræneren for Bakken Bears, Steffen Wich, erkendte da også efter kampen, at præstationen på banen var under Bakken Bears vanelig niveau, og så bliver man straffet i europæiske kampe.

»Jeg tror, at vi grundlæggende manglede energi i dag. Vi må kigge tilbage og finde ud af, hvorfor vi manglede energi. Vi spillede ikke som det energifyldte hold, vi ellers har gjort, og det er et stort problem for os. Vi kan på ingen måde være med på dette niveau, hvis vi ikke har den energi. Det er ikke dårlig vilje eller dårlig forberedelse, men vi skal finde ud af, hvorfor det skete,« sagde Steffen Wich efter kampen mod Tsmoki Minsk.

To svære udekampe tilbage

Nederlaget betyder, at Bakken Bears skal vinde en af dets to sidste gruppekampe i anden runde af Fiba Europe Cup, hvis det skal nå slutspillet.

Med lidt held, hvis de andre resultater i gruppen flasker sig, kan holdets nuværende tre sejre dog være nok til at nå slutspillet og skrive endnu mere dansk baskethistorie.

Men for Steffen Wich og Bakken Bears regner man med, at der skal en sejr til for at avancere, men når begge kampe er på udebane og i henholdsvis Montenegro mod Mornar Bar og i Ungarn mod Szlonoki Olaj, forventer cheftræneren, at det bliver to særdeles vanskelige kampe.

»Vi kommer til at fokusere på kampene hver for sig, men det er to steder, hvor man som udehold sjældent vinder en kamp, og det er to rigtig gode hold. Begge hold har nu oplevet, at hvis de skal slå Bakken Bears, så skal de bruge albuer, knytnæver med mere for at stoppe en som DeVaughn Akoon-Purcell. Det bliver noget med at finde den der holdenergi igen. Der var mange spillere, som faldt fra i kampen i dag,« sagde Steffen Wich efter kampen mod Tsmoki Minsk.

Pokalkamp som afsæt

Bakken Bears får dog rig mulighed for at sikre sig noget oprejsning allerede denne lørdag, når aarhusianerne spiller pokalfinale mod Copenhagen Wolfpack, der ganske overraskende er nået hele vejen til finalen.

I ligaen ligger Copenhagen Wolfpack næstsidst.

Derfor forventer Steffen Wich da heller ikke, at det bliver et problem at få løftet humøret i truppen frem mod pokalfinalen, der spilles i Forum Horsens.

»Det bliver slet ikke et problem at løfte os til pokalfinalen lørdag, selvom vi lige har tabt to kampe i træk. Vi glæder os rigtig meget til at spille pokalfinalen, og vi kommer til at tage det som en fed oplevelse, hvor vi skal give den fuld gas,« sagde Steffen Wich efter kampen.

Men allerede mandag rejser Bakken Bears til Montenegro, hvor holdet onsdag aften møder Mornar Bar, der ligesom Bakken Bears har vundet tre kampe i anden runde af Fiba Europe Cup.

Derfor er Steffen Wich og trænerteamet også nødt til at gøre sig overvejelser om, hvordan man skal prioritere kræfterne i lørdagens pokalfinale, når der få dage efter venter en så vigtig og vanskelig kamp.

»Jeg ved ikke helt endnu, om vi kommer til at spare profiler lørdag med henblik på, at vi spiller igen onsdag i Fiba Europe Cup. Copenhagen Wolfpack er et godt hold, de vandt i ligaen onsdag aften, så vi må kigge på det, når vi nærmer os kampen. Men pokalfinalen er også en ekstrem vigtig kamp for os, så jeg tror, at vi spiller med fuldt hold og spiller, som vi plejer,« sagde Steffen Wich efter kampen.