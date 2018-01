Aarhusiansk rekordsvømmer jagter flere milepæle i nyt terræn

Den aarhusianske svømmer Tobias Bjerg fra AGF Svømning leverede et gennembrud ved EM på kortbane i december i København, hvor den 19-årige svømmer satte flere danske rekorder og sågar kom i semifinalen i disciplinen 50 meter brystsvømning.

EM på kortbane i København var Tobias Bjergs første internationale stævne som senior.

Efter sit imponerende indtog på den store scene for en måned siden, har Tobias Bjerg, ligesom de fleste svømmere, holdt en lille pause fra svømmebassinet, inden det går løs med en ny sæson.

Desværre for den unge aarhusianer har tiden siden EM på kortbane dog ikke været lutter afslapning. Tobias Bjerg har nemlig i lang tid døjet med sygdom, hvorfor han nu har taget en beslutning, der skal hjælpe ham videre i hans karriere.

»Jeg har holdt lidt pause siden EM på kortbane i december, men jeg har også døjet med noget sygdom, så det har også handlet om at komme ovenpå. Jeg har døjet rigtig meget med halsbetændelse og sygdomme relateret til halsen i hele mit liv stort set. Nu har det været for meget i de seneste to måneder, hvor jeg praktisk talt har været på penicillin hele tiden. Derfor har jeg besluttet at få fjernet mine mandler, hvilket gerne skulle hjælpe på sygdomsproblemet. Jeg har været ved lægen, som har givet grønt lys til, at de skal ud,« siger Tobias Bjerg.

Langbane passer dårligere

Når Tobias Bjerg har fået fjernet sine mandler, begynder han for alvor at se frem mod det kommende halve år, som byder på en sæson på langbane.

Derfor har Tobias Bjerg booket en træningslejr i Tyrkiet i uge syv, hvor han skal træne intensivt i at omstille sig fra kortbane til langbane. Forskellen er, at længden af bassinet på kortbane er 25 meter, mens længden på langbane er 50 meter. Altså skal man sjældnere vende på den lange bane.

Netop de forhold passer faktisk ikke Tobias Bjerg særlig godt.

»Omstillingen er i sig selv ikke svær, og præstationerne til EM var så gode, at jeg allerede har et godt bundniveau, jeg kan tage med videre til langbanesæsonen. Den lange bane kræver mere udholdenhed, fordi når man ligger under vandet efter en vending på kortbane, har man lige lidt tid til at samle kræfter igen. Det er ikke meget, men det gør alligevel, at man får lidt ekstra kræfter. På langbane er det mere kontinuerligt arbejde, og det ligger ikke super godt til en sprinter som mig,« siger Tobias Bjerg.

Går efter EM i Glasgow

Selvom Tobias Bjerg altså beskriver sig selv som sprinter, og langbane-sæsonen på den måde passer den unge svømmer dårligere end kortbanesæsonen, har han alligevel et stort mål for det kommende halve år.

Det altoverskyggende mål for Tobias Bjerg er nemlig at kvalificere sig til EM på langbane i august i Glasgow, Skotland.

Men de tider, som svømmere skal sætte for at kvalificere sig til EM i Glasgow, er faktisk hurtigere end de nuværende danske rekorder på 50 meter brystsvømning og 100 meter brystsvømning.

Derfor er Tobias Bjerg da også bevidst om, at han er nødt til at fortsætte den udvikling, han har været inde i det seneste halve år, hvor han nærmest kontinuerligt har barberet sin egen personlige rekord, hvilket også er den danske rekord, på kortbane ned på både 50 meter- og 100 meterdistancen.

»Jeg har forbedret mig rigtig meget på det seneste, så jeg ser det bestemt som realistisk at komme under de nuværende danske rekorder. Jeg tror ikke, at det sværeste i verden er at komme under de danske rekorder, men der skal selvfølgelig arbejdes en del for at komme derned. Men jeg er sikker på, at vi er et par drenge, bl.a. mig og Philip Greve, som nok skal komme derned. Ellers kan man godt falde lidt tilbage på 50 meteren som en andenprioritet. Men selvfølgelig går jeg efter 100 meteren,« siger Tobias Bjerg.

Tobias Bjerg har indtil midten af april til at komme i den rigtige form. Den 12. april begynder svømmestævnet Danish Open nemlig, og det stævne fungerer som kvalifikationsstævne til EM på langbane i Glasgow.