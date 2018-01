Bears trods førsteplads i europæisk gruppe: Stadig lang vej til slutspillet

Bakken Bears er i gang med en af sine bedste sæsoner i europæisk basket i klubbens historie. Onsdag i sidste uge vandt aarhusianerne nemlig sin anden gruppekamp af to mulige i anden runde af Fiba Europe Cup, da Bakken Bears slog Mornar Bar fra Montenegro i et sandt drama, hvor Bakken Bears lavede sejrsscoringen 0,4 sekunder før tid.

Den sejr var en milepæl for Bakken Bears, da klubben aldrig tidligere har vundet to kampe i anden runde af Fiba Europe Cup. Sejren sendte samtidig Bakken Bears op på førstepladsen i gruppe K, hvor man er det eneste hold, der har vundet begge sine første kampe.

På trods af den gode start og placeringen som nummer et i gruppe K vil associeret cheftræner i Bakken Bears Mathias Bach endnu ikke sætte målsætningen for holdets deltagelse i Fiba Europe Cup til at være avancement til playoffs.

»Det er så åbent i vores gruppe, at man kan ikke sige, at vi skal gå videre fra gruppen, før det er en succes for os. At gå videre til playoffs er et mål, som vi ude i fremtiden gerne vil opnå, men selvom vi fører gruppen nu, bliver det ikke nødvendigvis i år. Det eneste vi kan gøre, er at præstere så godt, som vi kan i hver kamp, og så se, hvor langt det rækker for os,« siger Mathias Bach.

Polsk hold på 10 mand

Onsdag venter næste opgave for Mathias Bach og Bakken Bears i Fiba Europe Cup, når polske Szolnoki Olaj kommer på besøg i Vejlby-Risskov Hallen.

Fakta Bakken Bears’ gruppe: 1. Bakken Bears, 2 sejre i 2 kampe, 4 point 2. Mornar Bar, 1 sejr og 1 nederlag, 3 point 3. Szolnoki Olaj, 1 sejr og 1 nederlag, 3 point 4. Tsmoki Minsk, 2 nederlag i 2 kampe, 2 point Bakkens Bears’ kampe: 20.12.17: Tsmoki Minsk – Bakken Bears 85-86 10.01.18: Bakken Bears – Mornar Bar 93-92 17.01.18: Bakken Bears Szolnoki Olaj 24.01.18: Bakken Bears – Tsmoki Minsk 31.01.18: Mornar Bar – Bakken Bears 07.02.18: Szolnoki Olaj – Bakken Bears

Szolnoki Olaj tabte sin første gruppekamp til Mornar Bar, som Bakken Bears slog i sidste runde, men polakkerne uddelte store klø til Tsmoki Minsk i deres anden gruppekamp, hvor de vandt 75-49.

Derfor forventer Mathias Bach da også, at Bakken Bears bliver udfordret maksimalt onsdag aften mod Szolnoki Olaj.

»Det er først og fremmest et rigtig godt hold. De er meget dygtige taktisk. De ved, hvordan tingene skal køres, og det er især i angrebet, de har taktisk styrke. De har nogle profiler, og ellers er det nogle breddespillere, som har en rolle, men ikke skinner igennem i statistikkerne for point, rebounds osv. Derudover kommer de kun 10 mand til deres udekampe, hvor en normal trup består af 12 spillere. Men alle mand har en rolle på holdet, og de har helt styr på, hvordan og hvornår de skal bringe de forskellige spillere på banen,« siger Mathias Bach.

Sejr vil give stort hul

Selvom Bakken Bears grundet førstepladsen i puljen og hjemmebanefordelen onsdag må regnes for værende smalle favoritter, mener Mathias Bach, at Bakken Bears ikke kan bruge sejrene i de to første gruppekampe til ret meget på onsdag.

Når det gælder europæisk basket, er niveauet nemlig så højt, at alle fire hold i gruppe K kan slå hinanden.

»Når man går ud til kampen, er det sådan set glemt, at vi har vundet to kampe i træk. Vi ved godt, at det hele skal fungere 100 pct. for os, hvis vi skal vinde. I første runde af Fiba Europe Cup prøvede vi også at vinde mod Nevezis på udebane, men så tabte vi stort til dem på hjemmebane. Hver kamp er i sig selv vanskelig, og det er også derfor, de er sjove at spille. Vi har en god portion respekt for hver modstander, og så må vi se, om det ender med plus eller minus et point til sidst,« siger Mathias Bach.

Hvad der dog er et faktum, er, at onsdagens kamp mod Szolnoki Olaj er en mulighed for Bakken Bears til at sikre sig et solidt forspring ned til gruppens tredjeplads.

Hvis Bakken Bears slår polakkerne, er der nemlig to point ned til Szolnoki Olaj og Tsmoki Minsk, hvis de skulle slå Mornar Bar i deres opgør. En sejr giver to point, mens et nederlag giver et enkelt point.

Derfor er Mathias Bach også klar over, at der er ganske meget på spil for Bakken Bears onsdag, hvor en sejr dog ikke nødvendigvis vil sende aarhusianerne videre i playoffs.

»Det er langtfra sikkert, at tre sejre er nok til at gå videre fra denne gruppe. En sejr onsdag vil da give os et rigtig godt udgangspunkt for at gå videre. Det kan vi ikke snakke os uden om. Men selvom vi allerede har to sejre nu, skal vi stadig vinde det dobbelte af, hvad vi har gjort nu for at få de fire sejre, som uden tvivl vil sende os videre,« siger Mathias Bach.

Kampen mellem Bakken Bears og Szolnoki Olaj spilles klokken 18.30 i Vejlby-Risskov Hallen.