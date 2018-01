Bakken Bears drømmer om endnu en europæisk milepæl

De forsvarende danske mestre Bakken Bears begynder 2018 med et ganske tætpakket program. Januar byder nemlig på hele ni kampe til aarhusianerne.

Det er dog ikke ni gennemsnitlige kampe, der venter Bakken Bears, men ni meget vigtige opgør: fire ligakampe, en pokalfinale og fire gruppekampe i anden runde af Fiba Europe Cup.

Derfor kalder Bakken Bears’ associerede cheftræner Mathias Bach da også januar for en nøglemåned i sæsonen, hvor der mulighed for store triumfer. Selvfølgelig fordi man kan sikre sig pokaltitlen, men også fordi Bakken Bears i anden runde af Fiba Europe Cup jagter videre avancement i den europæiske turnering.

»Det er en stor oplevelse for fans, sponsorer og alle omkring klubben, at vi er gået videre til anden runde i Fiba Europe Cup. Vi er ude at måle os på et højt niveau og på en stor scene mod nogle meget dygtige hold. Vi spiller alle tre hjemmekampe i gruppespillet i januar, og hvis vi skal præstere godt i anden runde, er hjemmekampene afgørende. Så vi ved godt, at hvis vi spiller en god januar, kan vi bagefter kigge tilbage på nogle store oplevelser,« siger Mathias Bach.

To sejre

Bakken Bears har allerede overstået to af ligakampene i januar, hvor det blev til to sejre mod Copenhagen Wolfpack, som også er modstanderen i pokalfinalen den 27. januar.

Mathias Bach er meget tilfreds med de præstationer, han så fra sine spillere i årets første kampe, hvor han og cheftræner Steffen Wich endda sparede på spilletiden til profiler som f.eks. DeVaughn Akoon-Purcell, der har scoret næstflest point per kamp i Fiba Europe Cup i denne sæson.

Slog favoritter på udebane

Det er nemlig afgørende at have samtlige spillere i truppen friske til de kommende uger.

»Vi har sparet flere spillere i de seneste kampe, fordi vi har så mange kampe i januar. Når vi har muligheden for at rotere, gør vi det. Det er ikke med spillernes gode vilje, for de vil spille hver gang. Men vi forsøger at gøre brug af hele holdet, og så er det godt at se, at alle byder ind med gode præstationer, når vi roterer. Det er en stor luksus for os,« siger Mathias Bach.

Bakken Bears har spillet sin første af de i alt seks gruppekampe i anden runde af Fiba Europe Cup. Her blev det lige inden jul til en sejr på 86-85 mod det stærke hviderussiske hold Tsmoki Minsk på udebane. En sejr, som blev sikret få sekunder før tid.

Onsdag gælder det den næste gruppekamp, når Mornar Bar fra Montenegro kommer på besøg, og Mathias Bach forventer, at der også her bliver tale om et tæt opgør.

Bakken Bears Kampprogram januar 3/1: Bakken Bears-Copenhagen Wolfpack 111-81 6/1: Copenhagen Wolfpack-Bakken Bears 74-112 10/1: Bakken Bears-Mornar Bar (Fiba Europe Cup) 14/1: Randers Cimbria-Bakken Bears 17/1: Bakken Bears-Szolnoki Olaj (Fiba Europe Cup) 21/1: Bakken Bears-Horsens IC 24/1: Bakken Bears-Tsmoki Minsk (Fiba Europe Cup) 27/1: Bakken Bears-Copenhagen Wolfpack (Pokalfinalen) 31/1: Mornar Bar-Bakken Bears (Fiba Europe Cup)

»Det er en uhyre tæt gruppe, vi er havnet i. Før gruppen gik i gang, troede de fleste nok, at Minsk var favoritter. Derfor var det en kæmpe sejr at tage til Hviderusland og vinde den første kamp mod dem. Det er så tæt en gruppe, at man skal gøre alting rigtigt i en hel kamp for at få en sejr. Samtidig er alle holdene i gruppen så gode, at selv om vi spiller gode kampe, er det ikke sikkert, vi vinder dem,« siger Mathias Bach.

Stor milepæl at gå videre

Bakken Bears’ præstationer i europæisk basketball har været en stabil opadgående kurve de seneste år.

Siden aarhusianerne første gang deltog i europæisk basket i 2004, er de to gange gået videre til anden runde i Fiba Europe Cup, og i sidste sæson var Bakken Bears sågar med i Champions League.

Ambitiøst hold

Derfor erkender Mathias Bach da også, at der er sket et skifte i ambitionsniveauet, hvor Bakken Bears på sigt drømmer om at nå endnu en europæisk milepæl.

»Vi går altid ud til kampene mod disse meget dygtige hold for at præstere så godt som muligt. Men det er heller ingen hemmelighed, at fra vi begyndte at spille europæisk basket, hvor det var fedt bare at være med, til vi prøvede at gå videre fra første runde, er vi begyndt at tænke på, hvad der skal til for at gå videre fra anden runde. Det er klart, at vi har den succesoplevelse i kikkerten og går efter den, selv om det er svært. Det vil være et kæmpe skridt op ad den europæiske rangstige, og en milepæl i klubbens historie,« siger Mathias Bach.