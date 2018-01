45-årige Mock håber, at en sejr fredag vil udløse en VM-kamp

Det er nok de færreste, der kan forestille sig at træne hårdt hver eneste dag og både tage og dele tæsk ud i en boksering, når de fylder 45 år.

Ikke desto mindre er det hverdagen for aarhusianske Lolenga Mock, der fredag står over for en af de sværeste opgaver i sin sene del af karrieren. Her skal den 45-årige supermellemvægter nemlig i ringen mod den 14 år yngre og tidligere russiske verdensmester Dmitrii Chudinov, der blot har tabt én kamp i karrieren.

Når du har en høj disciplin, kommer det dig til gavn fysisk, og hvis man kan holde sig frisk, kan man fortsætte med at bokse til i en høj alder. Lolenga Mock, bokser Når du har en høj disciplin, kommer det dig til gavn fysisk, og hvis man kan holde sig frisk, kan man fortsætte med at bokse til i en høj alder.

Lolenga Mock gjorde i 2015 comeback efter to års pause, og siden er det blevet til 10 sejre i træk under hans boksepromotor Mogens Palle.

Det store mål for aarhusianeren er at få en VM-kamp, og selv er Lolenga Mock overbevist om, at hvis han slår den tidligere russiske verdensmester fredag, er det næste skridt netop dette.

»Det er nøglen at slå Dmitrii Chudinov. Han har været verdensmester, og han er stadig rangeret højt hos nogle af de store forbund. Så hvis jeg vinder denne kamp, skal den næste være en VM-kamp,« siger han.

Først og fremmest skal Lolenga Mock selvfølgelig slå Dmitrii Chudinov fredag, og aarhusianeren er også ganske bevidst om, at russeren er på et højere niveau end de modstandere, han har bokset mod i de seneste to år.

»Der er pres på til hver eneste kamp. Jeg undervurderer ingen af mine modstandere. Men denne modstander er på et højere niveau, end jeg har mødt i de seneste gange. Derfor er jeg nødt til at fokusere endnu mere. Det er ikke bare endnu en kamp, det er en kæmpe kamp. Men jeg er der, fysisk og mentalt. Jeg er klar, og jeg skal vise alle mine fans og støtter, at jeg har forberedt mig perfekt,« siger Lolenga Mock.

»Han er en maskine«

Kampen mellem Lolenga Mock og Dmitrii Chudinov er hovedkampen ved Danish Fight Nights stævne i København. Stævnet er samtidig boksepromotor Mogens Palles 60-års jubilæumsstævne.

Lolenga Mock fortæller, at han frem mod fredagens kamp har haft den bedste optakt i meget lang tid.

Aarhusianeren har nemlig i tre uger haft besøg af ukrainske Viktor Polyakov, der er tidligere WBA-verdensmester. Sparringen med Viktor Polyakov har betydet, at Lolenga Mock er blevet tvunget til at være skarpere i træningen.

Blå bog Lolenga Mock 45 år og bosat i Aarhus.



Født i Den Demokratiske Republik Congo, men flyttede til Hørning i 2003.



Han har bokset 56 kampe i karrieren. 41 sejre, 14 nederlag og 1 uafgjort.



Begyndte at bokse for Danish Fight Night under boksepromotor Mogens Palle og Brian Nielsen i 2015.



Han har blandt andet været EU-mester og WBO Intercontinental mester i supermellemvægt.



Han debuterede som professionel bokser i 1991.

»Viktor Polyakov har formået at presse min træning frem mod kampen op på det næste niveau. Han er en erfaren bokser, og han er tidligere verdensmester. Han ved, hvad man skal gøre i ringen, så hvis man laver en fejl, udnytter han den med det samme. Det betød, at jeg var nødt til at tænke hver eneste dag til træning sammen med ham,« siger Lolenga Mock.

Samtidig fortæller Lolenga Mock, at den ukrainske sparringspartner i grove træk benytter sig af den samme boksestil, som russiske Dmitrii Chudinov gør.

»Dmitrii Chudinov bevæger sig som en maskine i ringen og kommer hele tiden med slag. Han er meget dygtig på tæt hold, og det er vigtigt, at jeg bokser ham og ikke kommer i slåskamp. Viktor Polyakov bokser på samme måde, så gennem de tre ugers sparring med ham, har jeg sammen med min træner fundet ud af, hvordan vi knækker russeren på fredag,« siger Lolenga Mock.

Ingen planer om stop

Lolenga Mock er også godt klar over, at det er ved at være sidste udkald for at få en VM-kamp. Et nederlag kan sende aarhusianeren ned bag i køen.

Selv om han er fyldt 45 år, har Lolenga Mock dog ingen planer om at stoppe med professionel boksning.

»Jeg har det rigtig godt. Alder er bare et tal. Det afhænger af, om du har disciplin, og hvordan du lever. Jeg har meget høj disciplin. Jeg drikker aldrig, jeg ryger ikke, jeg spiser rigtigt, og jeg sørger for at sove alle de timer, jeg har brug for. Når du har en høj disciplin, kommer det dig til gavn fysisk, og hvis man kan holde sig frisk, kan man fortsætte med at bokse til i en høj alder,« siger Lolenga Mock.

Ved fredagens Danish Fight Night i København skal udover Lolenga Mock også tre andre aarhusianere i ringen.

Jonas Madsen skal forsvare sin titel som juniorverdensmester i letsværvægt mod Andreas Lynggaard, Jeppe Morell bokser mod svenske Sven Fornling i en kamp om IBF’s Baltic Championship, mens Enock Poulsen skal møde Guadalupe Acosta i en kamp om junior-VM-titlen i superletvægt.