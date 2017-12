Bakken Bears jagter sejre efter nyt nederlag

Efter en julepause på otte dage var Bakken Bears torsdag igen i aktion i den danske basketliga, da aarhusianerne var en tur i Næstved.

Selv om Bakken Bears på papiret må siges at være noget stærkere end Team Fog Næstved, var det hjemmeholdet, der efter en tæt kamp vandt over Bakken Bears med cifrene 87-82.

Ifølge sportsdirektør i Bakken Bears, Michael Piloz, havde aarhusianerne problemer med både forsvaret og angrebet. Dog forskudt af hinanden.

»I første halvleg dækkede vi dårligt op, og da vi så begyndte at dække godt op i anden halvleg, begyndte det at halte med at score point. Det er en uheldig kombination. Samtidig mødte vi et godt Team Fog Næstved-hold, der på sine gode dage kan slå alle hold,« siger Michael Piloz.

Kampen mod Team Fog Næstved var samtidig et comeback til Thomas Lærke, der efter et mislykket udlandsophold i finske BC Nokia er tilbage i Aarhus.

Thomas Lærke fik 17 minutter på banen i Næstved, men ifølge Michael Piloz skal profilen fra de seneste sæsoner have lidt tid til at komme ind i klubben igen.

»Thomas er en rigtig god fyr, og idéen for os var at lave en aftale, som gjaldt mere end bare denne sæson. Vi stod ikke akut og manglede spillere i denne sæson, men det er med til at bygge op til næste sæson, at vi har fået Thomas hjem. Han skal også lige have nogle kampe til at komme ind i rytmen igen. Der er trods alt sket nogle ændringer siden sidste sæson, hvor han var på holdet,« siger Michael Piloz.

Skal have flere sejre

Med nederlaget til Team Fog Næstved ligger Bakken Bears fortsat nummer fem i ligaen med fem sejre og to nederlag. Aarhusianerne har dog spillet markant færre kampe end førerholdet Horsens IC, der har spillet 11 kampe.

Netop fordi man har spillet færre kampe end de resterende hold i ligaen på grund af europæiske kampe, har Michael Piloz også svært ved at vurdere, hvorvidt den nuværende ligasituation er et problem eller ej.

»Først og fremmest er det ærgerligt, at vi er nogle kampe bagud, så man ikke kan sammenligne os med de andre. Det er svært at vurdere, om 5-2 er godt eller skidt, når de andre har spillet 11-12 kampe. Men nu spiller vi tre kampe på otte dage, så vi får indhentet lidt,« siger Michael Piloz.

Bakken Bears Kampprogram 30/12: Bakken Bears – Svendborg 3/1: Bakken Bears – Copenhagen Wolfpack 6/1: Copenhagen Wolfpack – Bakken Bears 10/1: Bakken Bears – Mornar Bar (Fiba Europe Cup) 14/1: Randers – Bakken Bears 17/1: Bakken Bears – Szolnoki Olaj (Fiba Europe Cup) 21/1: Bakken Bears – Horsens IC 24/1: Bakken Bears – Tsmoki Minsk (Fiba Europe Cup) 27/1: Copenhagen Wolfpack – Bakken Bears

Den første af de tre kampe er allerede lørdag, når Bakken Bears får besøg af Svendborg Rabbits, der ligesom aarhusianerne har vundet fem kampe. Dog i 11 forsøg.

Også her forventer Michael Piloz, at Bakken Bears bliver udfordret maksimalt, men sportsdirektøren slår også fast, at den kommende periode er vigtig for at hænge på i toppen.

»Kan vi vinde lørdag mod Svendborg, ser det hele fornuftigt ud igen, da vi så har seks sejre og to nederlag. Men Svendborg har spillet lige op med alle hold i ligaen, så intet er givet der. Det er vores vigtigste kamp lige nu, og den skal vi vinde. Efter den kamp er det ikke anderledes, end så er det den næste kamp, som er den vigtigste, vi nogensinde har spillet. Sådan er det jo,« siger Michael Piloz.

Europa koster på kort sigt

Bakken Bears formåede i efteråret at spille sig videre til andet gruppespil i Fiba Europe Cup, hvorfor aarhusianerne også efter nytår har masser af europæiske kampe på programmet.

Det første nederlag, som Bakken Bears indkasserede i den danske liga i år, var mod Hørsholm, hvor kampen netop lå lige mellem to europæiske kampe.

Michael Piloz erkender da også, at deltagelsen i europæisk basket til tider koster en smule i den hjemlige liga, hvor modstanderne har mere tid til at forberede sig på kampene, end Bakken Bears har.

Sportsdirektøren er dog sikker på, at det alt i alt er givtigt for klubben at spille i Europa.

»Jeg kan høre på en del af de andre danske klubber, at det faktum, at der til tider er langt mellem ligakampene, gør, at man kan være super forberedt til hver enkelt kamp. Inden kampen mod Team Fog Næstved havde vi ganske vist god tid til at forberede os, men der brugte vi tiden til at give spillerne nogle dage fri oven på et meget travlt program i efteråret. På det led kan det godt være, at det på den korte bane koster en lille smule at spille europæisk, men på den lange bane er det helt sikkert en stor gevinst for os,« siger Michael Piloz.