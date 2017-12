Hjemvendt profil efter mislykket ophold i Finland: Bakken er bedst i Norden

I sommer mistede Bakken Bears en af sine store profiler gennem flere sæsoner, da guarden Thomas Lærke havde besluttet sig for at prøve noget nyt. Det nye blev et skifte til den finske klub BC Nokia, der stod klar med en kontrakt.

Et halvt år senere er 26-årige Thomas Lærke dog vendt tilbage til Bakken Bears og er med i truppen til lørdagens kamp mod Team FOG Næstved.

Thomas Lærke fik nemlig ophævet sin kontrakt i BC Nokia, da opholdet i Finland langtfra gik som håbet.

»Alt i alt var der bare mange ting, som ikke var i orden i BC Nokia. Klubben var ikke lige så professionel, som jeg kunne have ønsket mig, og jeg blev også brugt på en anden måde spillemæssigt, end jeg havde forventet. Det passede ikke til den måde, jeg spiller på. Så var det bare heller ikke det fedeste sted at være uden for banen. Når der er så mange parametre, som ikke kører for en, bliver det lidt langhåret,« siger Thomas Lærke.

Selv om det altså var meningen, at Thomas Lærke skulle være slået igennem i Finland og have været i BC Nokia i endnu længere tid, ser han det ikke som et personligt nederlag, at turen nordpå ikke gik som ønsket.

»Jeg ser det slet ikke som et nederlag, fordi det ikke var så fedt at være deroppe. Der er ingen grund til at gå igennem noget, som er hårdt, i længere tid end højst nødvendigt. Man skal give det en chance og være i det, men hvorfor skal man gøre noget, som er dårligt for en, bare fordi man ikke må give op, når man samtidig kan få noget, der er meget bedre?,« siger Thomas Lærke.

Forkælet i Bakken

Thomas Lærke og Bakken Bears har lavet en kontrakt med hinanden på halvandet år, hvorfor samarbejdet altså ikke blot skal være et kort tilbagefald for Thomas Lærke.

Blå bog Thomas Lærke 26 år, fra København.

Spiller guard på banen.

Har vundet det danske mesterskab to gange med Bakken Bears (2014 og 2017).

Har vundet pokalturneringen to gange med Bakken Bears (2014 og 2016).

Gik på Gainesville High School i USA, hvor han spillede basket.

Spillede fra 2011 til 2013 i Araberri BC i Spanien.

Spillede fra 2013 - 2017 i Bakken Bears.

Spillede fra sommer 2017 til december 2017 i finske BC Nokia.

Skrev december 2017 kontrakt med Bakken Bears for halvandet år.

Guarden lægger da heller ikke skjul på, at han er meget glad for at være kommet tilbage til Bakken Bears, både fordi han kender omgivelserne, og især fordi han igen oplever, at der er styr på forholdene omkring ham.

»Der er et godt setup omkring spillerne lige fra frokost, som bliver bragt op i hallen, til at der er en kaffemaskine i omklædningsrummet, det er et lækkert omklædningsrum, hvor der også er senge, så man kan tage sig et hvil. Hele setuppet er bare rigtig fedt. Ud fra hvad jeg har hørt og oplevet, er jeg ret sikker på, at Bakken Bears er den bedste organisation i Norden,« siger han.

Netop fordi Thomas Lærke føler, at rammerne i Bakken Bears er så gode, i forhold til hvad han oplevede i BC Nokia, er han heller ikke sikker på, at han behøver endnu et udlandsophold i sin karriere, selv om hans alder og talent formentlig er attraktivt for udenlandske klubber.

»Man skal passe på med at tænke for langt frem. Samtidig kan man også spørge sig selv om, hvorfor man skal spille i udlandet, når Bakken Bears spiller international basket, er mere professionel og betaler en bedre løn end de klubber, som er i udlandet. Så er der kun oplevelsen tilbage, men jeg har jo været i USA i to år, Spanien i tre år og Finland i seks måneder. Så jeg har ikke et kæmpe behov for at se noget andet. Det har jeg gjort,« siger han.

Thomas Lærke skrev kontrakt med Bakken Bears den 19. december og har altså været i klubben i nogle dage.

Men med juledage og en udekamp i Hviderusland den 20. december, hvor Thomas Lærke ikke var i spil til spilletid, har der ikke været meget tid til at blive spillet ind på holdet endnu.

Ny rolle på holdet

Selv om Thomas Lærke har spillet fire sæsoner i Bakken Bears og kender langt størstedelen af spillerne fra sidste sæson, har det været en anderledes oplevelse at støde til sin tidligere klub igen. Bl.a. fordi Thomas Lærke på nuværende tidspunkt er udset til at have en anden rolle på holdet end tidligere.

»Det er meget anderledes at komme tilbage. Der er ikke et eneste røvhul i truppen, alle er mega flinke, og jeg kender alle på holdet, undtagen de nye amerikanere, som er kommet i år. Men jeg skal vænne mig til, at det bliver en ny rolle, jeg får på holdet. I de tidligere år har jeg været en af de bærende spillere på holdet, hvor jeg nu bare skal træde ind og udfylde de små huller på det her hold, som er så utroligt godt,« siger Thomas Lærke.

Thomas Lærke stod i sidste sæson for tredjeflest point i ligaen for Bakken Bears, tredjeflest assists og andenflest spilleminutter, kun overgået af Devaughn Akoon-Purcell.