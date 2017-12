Århus Håndbold jagter en sejr, der kan give julero og hul til bunden af ligaen

Århus Håndbold er igen kommet på sejrskurs, efter holdet i over en måned ikke formåede at vinde nogen af de fem kampe, de spillede.

Først blev det en sejr over KIF Kolding København, og senest blev Sønderjyske besejret på hjemmebanen i Aarhus med cifrene 33-29.

De to sejre har da også givet et tiltrængt pusterum i tabellen, hvor Århus Håndbold nu ligger nummer syv med tre point ned til Nordsjælland Håndbold på niendepladsen, som ikke giver en billet til slutspillet.

Århus Håndbold-profilen Torben Petersen erkender da også, at det har været en forløsning igen at vinde kampe.

Århus Håndbold-profilen Torben Petersen erkender da også, at det har været en forløsning igen at vinde kampe.

»Det har da været en forløsning, at vi igen er begyndt at vinde kampe. Selv om jeg egentlig vil sige, at der har været god stemning i truppen, og folk troede på tingene. Men det hele bliver nemmere, når man får nogle sejre. Så skal man ikke længere bekymre sig om, hvor lang tid der er gået siden sidste sejr,« siger Torben Petersen.

Stort pres for sejre

De fem kampe fra, hvor det ikke blev til en sejr, var godt nok mod nogle af ligaens bedste hold. Blandt andet GOG, Bjerringbro-Silkeborg og Aalborg Håndbold.

Derfor var cheftræner for Århus Håndbold, Erik Veje Rasmussen, også godt klar over, at det var nu, det gjaldt, hvis Århus Håndbold skulle hænge fast i topotte i ligaen.

»Vi følte os da presset inden kampen mod KIF Kolding København, fordi det var første kamp i en række af vigtige opgør. Selvfølgelig gjorde vi det. Det er nu, man skal kende sin besøgstid, og vi ved også godt, at vi slutter sæsonen med et meget svært program igen. Derfor er det vigtigt at få samlet nogle point sammen nu. Samtidig skal vi jo gå efter at hæve niveauet, så vi kan true de bedste endnu mere og også gå efter point i de kampe,« siger Erik Veje Rasmussen.

Det pres mærkede Torben Petersen, som har scoret næstflest mål for Århus Håndbold i denne sæson, også inden KIF Kolding København-kampen.

Derfor mener han også, at sejrene i de to seneste kampe igen åbner for, at Århus Håndbold kan spille op til sit bedste, fordi presset har fortaget sig en smule.

»Folk vidste godt, at der var meget på spil, og derfor begyndte vi også lidt tøvende og svagt mod KIF Kolding København. Vi ved, at når vi spiller vores spil, kan vi slå de her hold. Så det er nemmere, når presset ligesom bliver mindre. Vi skal også passe på ikke at gøre det større, end det er. Det var et meget svært program, vi havde, og det var marginaler, der gjorde, at vi ikke fik flere point i de kampe,« siger Torben Petersen.

Bundproppen slår fra sig

Lørdag gælder det så sidste kamp for Århus Håndbold inden julefreden kan sænke sig, og der venter en kamppause på over en måned, fordi der er EM i hele januar.

Modstanderen er ligaens sidsteplads, TM Tønder, der blot har fået seks point i 16 kampe.

Selv om det som udgangspunkt er en overkommelig modstander, har cheftræner Erik Veje Rasmussen stor respekt for lørdagens modstander.

Håndbold Ligastillingen 1. Skjern: 16 kampe / 27 point 2. GOG: 16 / 26 3. BSV: 16 / 20 4. TTH Holstebro: 16 / 20 5. Aalborg: 16 / 18 6. Mors-Thy: 16 / 17 7. Århus Håndbold: 16 / 17 8. KIF Kolding Kbh.: 16 / 15 9. Nordsjælland: 16 / 14 10. HC Midtjylland: 16 / 13 11. Ribe-Esbjerg: 16 / 11 12. Skanderborg: 16 / 11 13. Sønderjyske: 16 / 9 14. Tønder: 16 / 6

»Det er svært at vinde i Tønder. Det er alle hold klar over. Når man kigger på deres hjemmekampe, har de faktisk spillet helt op med næsten alle hold. I hvert fald i lange perioder, og så har de måske lavet lidt for mange fejl i perioder, og så har modstanderne fået et hul. Men det er grundlæggende et hold, man skal frygte på deres hjemmebane. Det er en helt åben kamp, hvor vi er meget glade, hvis vi vinder med et enkelt mål,« siger Erik Veje Rasmussen.

Samme respekt for TM Tønder har også Torben Petersen, der har noteret sig, at TM Tønder trods sin sidsteplads kun har spillet tætte kampe på hjemmebanen.

Derfor bliver det ifølge ham afgørende, at Århus Håndbold er klar fra kampens start.

»Det er et svært sted at spille. De har egentlig gjort det godt, og de har slået Skanderborg og Sønderjyske på hjemmebane. Så det er meget vigtigt, at vi er klar fra start, så Tønder ikke får en tro på, at de kan vinde kampen. Vi skal sætte os på kampen fra start, så vi ikke pludselig skal til at indhente noget i anden halvleg. Skal vi først det, kan det blive svært dernede,« siger Torben Petersen.

Hvis Århus Håndbold vinder kampen lørdag over TM Tønder, kan aarhusianerne potentielt kravle helt op på femtepladsen i ligaen.

Derfor er en sejr også afgørende for en god julepause, mener Torben Petersen.

»Hvis vi vinder, og Nordsjælland samtidig taber til GOG lørdag, har vi pludselig et pænt hul ned. Så kan vi også bedre fokusere på at blive bedre til håndbold i januarpausen i stedet for at tænke på, hvordan det kunne se ud, hvis vi havde vundet flere kampe,« siger Torben Petersen.