På skraldejagt i skovbunden

Søndag formiddag samledes en flok oprydningsglade børn og deres forældre i Riis Skov for at samle affald i skovbunden. Udstyret med affaldsposer gik børnene på skraldejagt i skoven. Skrald, som efterfølgende kunne forvandles til små kunstværker i et kreativt værksted, og som i de kommende uger udstilles på Risskov Bibliotek. Det er familiemediet ”Børnenes Aarhus”, der står bag initiativet, som også havde sørget for, at der var varm kakao og kaffe til at varme sig på samt rundstykker til at stille sulten.

JPAarhus