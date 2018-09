Fredag blev monumentet Ekko indviet på Tangkrogen. Det er et mindesmærke for Landsudstillingen i 1909, der blev et vendepunkt i byens historie. Værket er skabt af kunstneren Karen Land Hansen, der skabte Ekko til Sculpture by the Sea i Aarhus i 2009, hvor det blev hædret af Statens Kunstfond.

Fremover kan værket opleves permanent ved Tangkrogen på hjørnet af Strandvejen og Sumatravej/Marselisborg Havnevej.

JP Aarhus