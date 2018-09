Ugen i Østjylland

Mandag den 17. september

Håndbold HåndboldLigaen, mænd: Skanderborg - Århus (kl. 18.30).

Tirsdag den 18. september

Borgere har mulighed for at få foretræde for økonomiudvalget i forbindelse med spareforslagene i Aarhus Kommune.

Ejvind Jørgensen, underdirektør, Mårslet, fylder 60 år.



Frank Viborg Mortensen, professor, dr.med., Viby J, fylder 60 år.

Onsdag den 19. september

Landsretten ventes at komme med afgørelse i landbrugets retssag mod staten om vandplanerne.

Byrådsmøde i Syddjurs Kommune.

JP Aarhus spørger politikerne: Hvor skal der skæres? Mød byrådspolitikere til en debat om besparelserne i Aarhus Kommune. Læs mere på mit.jp.dk.

Torsdag den 20. september

Birthe Kjærs 50 års jubillumsshow i Musikhuset Aarhus.

Fredag den 21. september

Aarhus holder i dag og frem til søndag Folkets møde 2018, i forbindelse med at byen er Europæisk Frivillighovedstad. Her vil byen synliggøre og fejre den frivillige indsats og debattere fremtidens løsninger.Der vil også være workshops, kulturbazar, koncert og mange andre arrangementer i forbindelse med Folkets møde. Fredag går det hele i gang kl. 15, mens folkemødet de næste to dage begynder kl. 10.

Håndbold HåndboldLigaen, kvinder: Aarhus United - Silk./Voel (kl. 18.30).



Håndbold HåndboldLigaen, mænd: KIF Kolding - Skanderborg (kl. 18.30).

Vibeke Bælum, professor, lektor (Aarhus Universitet), lic.dont., dr.odont., Højbjerg, fylder 60 år.

Jens Winther, skolekonsulent, Aarhus V, fylder 50



Lørdag den 22. september

Street Attack indtager Aarhus til Folkets Møde. På Frederiks Allé kan man prøve en masse streetaktiviteter, når der fyres op for en gadefolkefest.

Søndag den 23. september

I Superligaens tiende runde mødes AGF og brøndby IF. Kampen spilles kl. 18 på Ceres Park.

Mogens Hjelm-Hansen, cheffysiker, civilingeniør, Lystrup, fylder 75 år.

Jørgen Vangsgaard, advokat, Viby J, fylder 70 år.